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مكتب العبادي: لم يردنا من الجانب الامريكي اي تحذير رسمي او رفض بشأن صفقات التسليح
26 شباط 2018 - 13:38
سياسة
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السومرية نيوز/ بغداد
اكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، انه لا يوجد لغاية الان اي صفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومة اس 400 الروسية، مبينا ان ما اثير هو مجرد كلام في الاعلام، فيما اشار الى انه لم للعراق اي تحذير او رفض من الجانب الامريكي بشأن صفقات التسليح.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قرار التسليح بالنسبة للعراق هو قرار مستقل نابع من المتطلبات الميدانية للقوات العراقية وما تحتاجه المنظومة العسكرية الامنية العراقية وبما يتوافق مع مناهج التدريب والعقيدة القتالية للقوات العراقية ويحقق قدرة هذه القوات على مواجهة التحديات القائمة والاخطار المستقبلية".
واضاف الحديثي ان "القرار بشأن هذا الموضوع هو قرار فني تحدده وزارة الدفاع باعتبارها الجهة القطاعية التي تتولى هذا الملف وليس خاضعا لاعتبارات سياسية"، مشيرا الى ان "العراق منفتح على مصادر عديدة للتسليح وتحكمة عملية الاختيار والمفاضلة بين هذه المصادر من خلال حاجة القوات العراقية لهذه الاسلحة ونوعها واسعارها والمتطلبات الفنية الاخرى المتعلقة بالتدريب والصيانة والخدمات المصاحبة ببيع او توريد هذه الاسلحة للعراق".
وتابع انه "لم نتلق او نلعلم بأي تحذير رسمي من الجانب الامريكي بشأن صفقات التسليح"، موضحا ان "صفقة التسليح بين العراق وروسيا بشأن شراء منظومة اس 400 الروسية مجرد كلام بالاعلام، ولا علم لنا بذلك".
وأعلن مجلس الاتحاد الروسي، أن العراق احدى الدول المرشحة لشراء منظومة "إس 400"، مبينا أن منظومة "إس 400" تعتبر فريدة من نوعها.
المصدر :
السومرية نيوز
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