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بالصّور: ما سرّ هذه القطعة التي لا تفارق عجرم في إطلالاتها؟

26 شباط 2018 - 13:45

للنساء فقط

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بالصّور: ما سرّ هذه...
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يعتبر الفرو من أكثر القطع رقياً وأناقة، لذا لفتنا اعتماد الفنانة نانسي عجرم الفراء في العديد من إطلالاتها حرصاً منها على جمال وأنوثة حضورها.

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إذ ظهرت نانسي في العديد من جلسات التصوير الخاصة والمناسبات المهمة والحفلات مرتديةً وشاحاً من الفرو اللافت، حيث اعتمدته إما بتدرّجات اللون نفسه، كالزهريّ الذي تألقت به على غلاف ألبوم "حاسة بيك"، أو بالألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض أو حتى الأحمر الآسر.
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وقد تميزت عجرم دوناً عن سواها من النجمات بأوشحة الفرو اللافتة، التي حرصت على تنسيقها مع الخامات الأنثوية للمزيد من الرومانسية التي طغت على معظم إطلالاتها. فنسّقته مع فساتين الدانتيل والخامات المطبّعة بالورود، واعتمدت التسريحات الناعمة والبسيطة مع الماكياج الناعم وأحمر الشفاه بتدرجات اللون الزهري الجذّاب.

 

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لذا، إن كنت من هواة الحضور الأنثوي والناعم، تصفّحي إطلالات نانسي عجرم وكيفية اعتمادها وشاح الفرو لتحصلي على حضور متميز وأنيق إسوةً بها.

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المصدر :

لها

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