.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

قيادي كردي: الاقليم أمام إنهيار

26 شباط 2018 - 13:48

سياسة

Alsumaria News Details Back
قيادي كردي: الاقليم...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية شوان رابر، الاثنين، أن إقليم كردستان تعرض لتدهور كبير على الاصعدة السياسية والاقصادية والاجتماعية بعد إجرائها الاستفتاء في العام الماضي، مبينا أن الاقليم سيكون أمام إنهيار سياسي في حال إستمرار الوضع الحالي.

وقال رابر لـ السومرية نيوز، إن "إقليم كردستان تعرض لتدهور كبير على الاصعدة السياسية والاقصادية والاجتماعية بعد اجراء الاستفتاء في العام الماضي"، مبينا أن "الاقليم سيكون أمام إنهيار سياسي في حال إستمرار الوضع الحالي".

وأضاف رابر أن "الظروف المعيشية لمواطني الاقليم سيئة جدا إذ أن حجم الفقر والبطالة تتفاقم يوما بعد آخر"، لافتا الى أن "هذه الاوضاع إنعكست على وحدة الصف بين الأطراف السياسية الكردية التي لم تستطيع تشكيل قائمة إنتخابية موحدة".
وتابع رابر أن "الشعب بات يدرك بأن بقاء الاوضاع الحالية في الاقليم غير مقبولة"، معتبرا أن "الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة أمام مواطني إقليم كردستان لإجراء تغيير في الخارطة السياسية للإقليم.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة سياسية داخلية واقتصادية عقب إجراء استفتاء الاستقلال في 25 أيلول الماضي، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

المصدر :

السومرية نيوز

0 1 1 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

14:08

26 شباط 2018

الحكومة العراقية تمدد الحظر الجوي على مطارات كردستان ثلاثة اشهر

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

13:33

26 شباط 2018

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

3229 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6386 مشاهدة

آخر الفيديوهات

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١

انتخابات ٢٠١٨ امتحان للعراق ام محنة - على الطاولة - الحلقة ٢١
معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

معلومات عن إقالات مدنية وعسكرية في كركوك - نشرة اخبار السومرية المساء ٢٥ شباط ٢٠١٨

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف: ضرائب جديدة على العراقيين بعد اقرار موازنة 2018

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact