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نائب عن ديالى: انسحاب قوة امنية يهدد 6 قرى وطريق امام ويس بخطر
26 شباط 2018 - 14:12
سياسة
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السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب فرات التميمي، الاثنين، ان انسحاب قوة امنية في منطقة مياح شمال شرق بعقوبة يهدد 6 قرى، فيما اشار الى ان طريق امام ويس الاستراتيجي بات في خطر.
وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية مشتركة كانت تمسك نقاط مرابطة ضمن منطقة مياح 55كم شمال شرق بعقوبة والتي تضم ست قرى متناثرة انسحبت لاسباب غير معروفة، ما جعلها مكشوفة امام نشاط خلايا داعش وسجلت بعض اعمال العنف من قبل مسلحي التنتظيم".
واضاف التميمي ان "انسحاب القوة الامنية يهدد 6 قرى باستهداف مباشر من قبل داعش الذي بدء ينشط مؤخرا في اطرافها"، مشيرا الى ان "عودة التنظيم الى هذه المنطقة يمثل تهديد مباشر لطريق امام ويس الذي يربط بعقوبة بقضاء خانقين لان قرى مياح تمثل اشبه بالساتر الدفاعي عنه". ودعا التميمي القيادات الامنية الى "ضرورة الانتباه لخطورة داعش في محيط قرى مياح التي وصلتنا منها نداءات استغاثة مؤخرا بضرورة دعمها بالقوات الامنية لمواجهة خلايا داعش والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة اي طارئ".
يذكر ان قرى مياح من القرى المهمة ضمن حوض أمام ويس القريبة من الطريق الرئيسي الرابط بين بعقوبة و خانقين، وتعرضت في السنوات الأخيرة إلى هجمات من قبل "داعش بسبب" موقفها الرافض لافكاره.
المصدر :
السومرية نيوز
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