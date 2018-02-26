ناظم شاكر يستغرب من "الغياب الجماعي" للاعبي الميناء بسبب المستحقات المادية



أعرب مدرب نادي الميناء ناظم شاكر، الاثنين، عن إستغرابه عن الغياب الجماعي للاعبي الفريق عن ألوحدة التدريبية صباح اليوم بالرغم من تواجد الكادر ألتدريبي والأداري بأجمعه في ملعب التدريب.



وقال شاكر في تصريح للمركز الإعلامي للنادي، إن "اللاعبين يطالبون بمستحقاتهم المادية التي تأخرت منذ مايقارب الستة اشهر وهذا الموضوع سيكون بالتأكيد مردوده سلبيا على مسيرة الفريق ألمستقبلية".



واعرب شاكر عن "امله الكبير في وزير النقل ومدير شركة موانيء العراق وجميع مسؤولي محافظة البصرة في حلحلة المشاكل الأدارية ألتي لا تليق بناد عريق يملك هذا التاريخ مثل الميناء". السومرية نيوز/ بغدادأعرب مدرب نادي الميناء ناظم شاكر، الاثنين، عن إستغرابه عن الغياب الجماعي للاعبي الفريق عن ألوحدة التدريبية صباح اليوم بالرغم من تواجد الكادر ألتدريبي والأداري بأجمعه في ملعب التدريب.وقال شاكر في تصريح للمركز الإعلامي للنادي، إن "اللاعبين يطالبون بمستحقاتهم المادية التي تأخرت منذ مايقارب الستة اشهر وهذا الموضوع سيكون بالتأكيد مردوده سلبيا على مسيرة الفريق ألمستقبلية".واعرب شاكر عن "امله الكبير في وزير النقل ومدير شركة موانيء العراق وجميع مسؤولي محافظة البصرة في حلحلة المشاكل الأدارية ألتي لا تليق بناد عريق يملك هذا التاريخ مثل الميناء".