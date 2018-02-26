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عبطان يصل البصرة ويعلن اكمال الاستعدادات لمباراة المنتخبين الوطني والسعودي

26 شباط 2018 - 15:50

رياضة

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عبطان يصل البصرة...
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السومرية نيوز/ بغداد
شدد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، اليوم الاثنين، على أهمية تسهيل اجراءات وصول الجماهير الى ملعب البصرة الدولي لحضور مباراة المنتخب العراقي والسعودي، فيما أكد إنهاء كافة استعدادات الوزارة للمباراة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان وصل الى محافظة البصرة، وعقد اجتماعا امنيا في ملعب البصرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات لمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره المنتخب السعودي الشقيق".

وشدد عبطان خلال الاجتماع على "أهمية التعاون الكامل مع الجماهير وتسهيل اجراءات وصولهم الى الملعب في يوم المباراة"، مشيرا الى أن "الجهود التي تبذلها الوزارة تصب في رسم البسمة في وجوه الجماهير العراقية الرياضية وهم يرون منتخبهم يلعب على ارضه وبين جماهيره".
واكد عبطان، حسب البيان، أن "الوزارة انهت كافة استعداداتها للمباراة التي تعتبر الاخيرة قبل قرار رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، والذي نأمل ان يصدر خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منتصف الشهر المقبل".

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