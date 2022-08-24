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وصفة اليوم ..كيكة القشطة والكاكاو

للنساء فقط

2022-08-24 | 05:52
Alsumaria Tv
وصفة اليوم ..كيكة القشطة والكاكاو
509 مشاهدة

نقدم لكِ طريقة عمل وصفات الحلويات بالقشطة الطيبة والشهية، جربي وصفة كيكة القشطة والكاكاو وقدميها على سفرتك كتحلية مميزة وسهلة

المقادير
- دقيق : كوبان ونصف
- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب
- القشطة : قالب (صغير)
- سكر : كوب ونصف
- الزبدة : نصف كوب (طرية)
- الزيت النباتي : ثلث كوب
- الفانيليا : ملعقة كبيرة
- حليب : كوب
- ماء ساخن : نصف كوب
- البيض : 4 حبات

طريقة التحضير
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.
- جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة دقيق.
- اخلطي الدقيق مع الكاكاو، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح، والسكر، في وعاء واخلطيهم جيدأ حتى يخرج الهواء منه.
- أضيفي الزبدة، والقشطة، واخفقي بالخفاقة على سرعة منخفضة لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج مثل الفتات.
- أضيفي الزيت واخفقي.
- اخلطي الفانيلا مع الحليب، والماء، وأضيفي المزيج لخليط الدقيق والزبدة والزيت واخفقيه لمدة دقيقتان حتى تتجانس المكونات.
- قومي بإضافة البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات.
- صبي المزيج في صينية الكيك وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.
- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم.
- يمكنك التزيين برشة سكر بودرة والفواكة الطازجة حسب الرغبة وقدميها دافئة أو باردة.

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