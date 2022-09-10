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طرق بسيطة لتبييض الأظافر الصفراء

للنساء فقط

2022-09-10 | 05:03
طرق بسيطة لتبييض الأظافر الصفراء
149 مشاهدة

طرق بسيطة لتبييض الأظافر الصفراء تساعدك في الحصول على يدين جذابتين. فالأظافر الصفراء تدل على وجود مشكلة ما في الجسم، لذلك فمن الأفضل علاج هذه المشكلة عن طريق الوقاية وعلاج المشكلة الأساسية التي تسبب بإصفرار الأظافر، كذلك فإن الخلطات الطبيعية تساعد في تبييض الأظافر، فإليك طرق بسيطة لتبييض الأظافر الصفراء.

أسباب إصفرار الأظافر
- مشاكل في الكبد
- أمراض السكري
- الصدفية
- عدم تغيير لون طلاء الأظافر لفترة طويلة
- إستخدام طلاء أظافر قديمة
- إستعمال أدوات التنظيف دون وضع قفازات خاصة لحماية الأظافر

طرق الوقاية من الأظافر الصفراء
لحماية أظافرك من الإصفرار من الأفضل تجفيف أظافر يديك والقدمين جيداً من الماء خاصة بعد الإستحمام، كذلك بالنسبة لأظافر القدمين، فمن الأفضل إرتداء أحذية تناسب حجم قدميك. أما بالنسبة لليدين، فقومي بحماية أظافرك من مساحيق التنظيف عن طريق إرتداء كفوف خاصة بالتنظيف، وإستخدمي مقص معقم حتى لا تتعرضين للعدوى الفطرية من أحد او من ظفر مصاب سابقاً.

علاج الأظافر الصفراء
لتبييض الأظافر الصفراء هناك علاجات عليك اعتمادها لتخفيف هذه المشكلة مثل علاج مرض السكري أو الصدفية، معالجة العدوى الفطرية، تناول المغذيات والأطعمة الغنية بالفيتامينات. بالإضافة إلى ذلك إنتبهي لتغيير طلاء الأظافر كل فترة حتى لا تعرضي أظافرك للإصفرار.

خلطات طبيعية لتبييض الأظافر الصفراء
خلطة الخل الأبيض
لتبييض الأظافر الصفراء يمكنك الإعتماد على خلطة الخل الأبيض، فالخل الأبيض يساعد في تقشير الأظافر والحصول على اللون الأبيض، فهو يساعد على إزالة البقع الداكنة، لذلك أحضري في وعاء كوب من الماء الدافئ، وملعقة من الخل الأبيض، ثم قومي بنقع أظافرك في هذا المزيج لمدة 10 دقائق كاملة، وبعدها إغسلي يديك بماء دافئ نظيفة وجففيها جيداً. يمكنك تطبيق كريم مرطب على يديك للحفاظ على رطوبتها.

خلطة قشر البرتقال
تبييض الأظافر الصفراء تتضمن تطبيق قشر الليمون الذي له فوائد كثيرة في التبييض بسبب احتوائه على كمية عالية من فيتامين سي. كذلك يساهم قشر الليمون في تنظيف الأظافر الصفراء والتخلص من البقع الداكنة وتخفيف هشاشتها وجفافها. ضعي في وعاء كمية كافية من الماء الفاتر مع شرائح الليمون، ثمّ، إنقعي أصابعك فيه لمدة 30 دقيقة، مع فرك الأظافر بلطف بفرشاة أسنان ناعمة. ثم إغسلي يديك بالماء الدافئ، وجفيفها جيداً. مع تكرار هذه الوصفة مرتين كلّ يوم سوف تحصلين على أظافر بيضاء رائعة.

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