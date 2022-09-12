وصفة اليوم..طريقة عمل دجاج محشي بالبرغل في الفرن

وتعد طريقة عمل دجاج محشي بالبرغل من الوصفات التي يمكنك تحضيرها بسهولة وبنتيجة مضمونة وناجحة، لذا تعلميها معنا اليوم، وقدميها لأفراد أسرتك.المقادير1دجاجة مغسولة جيداً ومصفاة4 ملعقة كبيرة زبدة½ كوب برغل منقوع بالماء مدة ساعة½ كوب ماء3 حبة بصل مفروم ناعم½ ملعقة صغيرة فلفل أسود1ورقة غارملح حسب الرغبةطريقة التحضير

- حمي الفرن على درجة حرارة 200 .- احضري صينية الفرن وافرشيها بورق زبدة بحجمها.- تبلي البصل المفروم بالملح والفلفل.- صفي البرغل من الماء ثم أضيفيه إلى البصل.- أضيفي الزبدة على البصل والبرغل- قلبي المكونات حتى تتداخل وتفوح رائحة البصل بالفلفل الأسود والزبدة.- قومي بحشو الدجاجة بالبرغل ثم لفيها بورق زبدة ثم بورق ألومينيوم.- ضعيها في الفرن لمدة ساعة ونصف.- أزيلي ورق القصدير ثم ورق الزبدة من على الدجاجة، واتركيها مدة 10 دقائق في الفرن حتى يحمر وجهها.- قدمي الدجاجة المحشوة بالبرغل وقدميها ساخنة مع سلطة وأرز بالمكسرات.