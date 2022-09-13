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طرق لتطويل الشعر بالفازلين

للنساء فقط

2022-09-13 | 07:15
طرق لتطويل الشعر بالفازلين
661 مشاهدة

يُعتبر الفازلين أحد أكثر المنتجات استعمالاً لتقوية الشعر وحمايته من الأضرار التي تُسبب في تساقطه، نظراً لاحتوائه على الشمع المرطب، والزيوت المعدنية المغذية للشعر.

اغرفي كمية صغيرة من الفازلين بحجم حبة البازلاء، وافركي بها جذور شعرك حتى الأطراف. غطي شعرك بمنشفة أو قبعة بلاستيكية، واتركي علاج الفازلين على شعرك لبضع ساعات أو طوال الليل. في صباح اليوم التالي، اشطفي شعرك جيداً بالشامبو والماء.

كرّري هذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.

ثمّة طرق عدّة لتطويل الشعر باستخدام الفازلين والزيوت الطبيعية ذات خصائص معزّزة لنمو الشعر وتطويله. إليك، أهمها:

الفازلين وزيت جوز الهند
طريقة التحضير والاستخدام: ذوبي ملعقة كبيرة من الفازلين في حمام ساخن مع الحرص على عدم اختلاطه بالماء، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. امزجي المكونات جيداً للحصول علىى مزيج ليّن، ووزعيه على شعرك من الجذور حتى أطراف الشعر، مع تدليك فروة الرأس أيضاً. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية لمدة ساعة، ثم اشطفي شعرك جيداً بالشامبو والماء.

طبّقي هذه الطريقة مرتين أسبوعياً.

الفازلين والألوفيرا لتطويل الشعر

طريقة التحضير والاستخدام: امزجي ملعقتان كبيرتان من الفازلين مع ملعقة كبيرة من هلام الأولوفيرا، للحصول على مزيج متجانس. وطبّقيه على شعرك ابتداءً من فروة الرأس وصولاً إلى الجذور وأطراف الشعر. غطّي شعرك بقبعة بلاستيكية لمدة ساعتين، ثم اشطفي شعرك جيداً بالشامبو والماء.

كرّري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

فوائد الفازلين للشعر

يحتفظ محتواه العالي من الزيوت المعدنية والبترولية بالرطوبة في الشعر، ويقلل من التجعد، ويمنع المزيد من التكسر.

يساعد على تعزيز نمو الشعر، ويحارب قشرة الرأس.

يرطب الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يعالج القمل في الرأس.

يقضي على القشرة.

يقوي الشعر ويحميه من التقصف.

يقلل من الحكة والاحمرار في فروة الرأس.

يحافظ على ثبات لون الشعر.

يحمي الشعر من الأضرار الناجمة عن الاستشوار.


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