طريقة عمل الكيك الإسفنجي

مكونات الكيك الإسفنجيكوب من الدقيق.سبعة أثمان كوب من السكر.نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.ربع ملعقة صغيرة من الملح.6 بيضات.ثلث كوب من الزيت النباتي.ملعقتان كبيرتان من الماء.ملعقتان صغيرتان من العسل.نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.طريقة التحضيرخفق بياض البيض والسكريخفق بياض البيض مع نصف كمية السكر باستخدامالخلاط اليدوي داخل وعاء كبير.خفق صفار البيض والسكر والملح والماء والعسل والفانيليايخفق صفار البيض مع الكمية المتبقية من السكر والملح والماء والعسل والفانيليا في وعاء منفصل.إضافة دقيق والبيكنج باودر والزيتيخلط مزيج بياض البيض مع الصفار ويقلبوا معاً برفق، ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر بعد تنخيلهم ويضاف أيضاً الزيت وتحرك المكونات معاً.خبز الكيكيسكب خليط الكيك في صينية الكيك المبطنة بورق الزبدة، تخبز في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة 30 دقيقة.تقطيع وتقديم الكيك الإسفنجييبرد الكيك تماماً، ثم يقطع ويقدم مباشرة، يمكنك التزيين بقطع الفواكه أو الكريمة المخفوقة.