طريقة عمل الكيك الإسفنجي

مكونات الكيك الإسفنجي
كوب من الدقيق.
سبعة أثمان كوب من السكر.
نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.
6 بيضات.
ثلث كوب من الزيت النباتي.
ملعقتان كبيرتان من الماء.
ملعقتان صغيرتان من العسل.
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
خفق بياض البيض والسكر
يخفق بياض البيض مع نصف كمية السكر باستخدام
الخلاط اليدوي داخل وعاء كبير.
خفق صفار البيض والسكر والملح والماء والعسل والفانيليا
يخفق صفار البيض مع الكمية المتبقية من السكر والملح والماء والعسل والفانيليا في وعاء منفصل.
إضافة دقيق والبيكنج باودر والزيت
يخلط مزيج بياض البيض مع الصفار ويقلبوا معاً برفق، ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر بعد تنخيلهم ويضاف أيضاً الزيت وتحرك المكونات معاً.
خبز الكيك
يسكب خليط الكيك في صينية الكيك المبطنة بورق الزبدة، تخبز في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة 30 دقيقة.
تقطيع وتقديم الكيك الإسفنجي
يبرد الكيك تماماً، ثم يقطع ويقدم مباشرة، يمكنك التزيين بقطع الفواكه أو الكريمة المخفوقة.