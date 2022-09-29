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فوائد زيت النعناع للشعر

للنساء فقط

2022-09-29 | 07:12
فوائد زيت النعناع للشعر
467 مشاهدة

يستخدم زيت النعناع للشعر إذ يعالج الكثير من مشكلاته، يستخرج زيت النعناع بالتقطير من أوراق النعناع، ويعتبر من الزيوت الأساسية.

يدخل زيت النعناع في العديد من الاستخدامات مثل الصحة والتنظيف والجمال، ويعد من أقوى الزيوت الأساسية وله رائحة حادة لاحتوائه على مركب المنثول.

أبرز فوائد زيت النعناع للشعر
يقدم زيت النعناع مجموعة من الفوائد للشعر، نذكر منها ما يلي:

يعزز نمو الشعر
أشارت العديد من النتائج إلى أن استخدام محلول زيت النعناع حفز على نمو الشعر، فقد ثبت بأن استخدامه موضعي على فروة الرأس يساعد على توسيع الأوعية الدموية كما أنه يقلل تساقط الشعر وبالتالي يزيد كثافة الشعر، ويعتبر علاجاً فعالاً للشعر الخفيف.

يزيد من سماكة الشعر
يعد استخدام زيت النعناع الأساسي الأصلي إلى زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي زيادة سماكة فروة الرأس وعدد البصيلات وعمقها.

يقلل الالتهاب
يمنح تطبيق زيت النعناع على فروة الرأس إحساساً مبرداً ولطيف وقد يساعد في تقليل التهاب الجلد.

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا
يعتبر زيت النعناع مادة طبيعية فعالة للعناية بالشعر، فهو يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات تسهم في موازنة فروة الرأس الميكروبيوم لذلك يعد مفيداً للشعر وفروة الرأس.

يوازن الدهون في الشعر الدهني
يساهم استخدام زيت النعناع موضعياً على موازنة درجة حموضة فروة الرأس، وبالتالي فإنه يساهم في تنظيم إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

يناسب استخدامه جميع أنواع الشعر
يحفز زيت النعناع بصيلات الشعر وفروة الرأس، لذا ينصح بتجنب استخدامه لمن يملكون شعراً هشاً ويعانون من جفاف فروة الرأس، وغير ذلك فهو مناسب لجميع أنواع الشعر، ويجب أيضاً تجنب استخدامه مباشرة على فروة الرأس ويجب دمجه مع زيت ناقل آخر.

ينظف وينقي الشعر وينشطه
لا يجرد زيت النعناع الشعر من زيوته الطبيعية والضرورية، إنما يوازن من إنتاج فروة الرأس للدهون، واستخدامه موضعياً يترك الشعر رطباً ونظيفاً ويخلصه من تراكم وبقايا الشامبو والأوساخ.

طريقة استخدام زيت النعناع للشعر
يمكن استخدام زيت النعناع الأساسي للشعر بعدة طرق، وفيما يلي سنذكر أبرزها:

زيت النعناع وزيت جوز الهند للشعر
يمكن تطبيق الوصفة الآتية لمنع تساقط الشعر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات:
بضع قطرات من زيت النعناع الأساسي.
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زبدة الشيا أو زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام:
- ادمجي زيت النعناع مع زيت جوز الهند جيداً.
- قومي بتدليك فروة الرأس وهي رطبة بمزيج الزيوت بلطف.
- لفي رأسك بمنشفة دافئة واتركيها لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو جيداً.
- كرري العملية مرة أو مرتين أسبوعياً.
- زيت النعناع والشامبو للشعر

يمكن صنع شامبو منزلي مفيد للعناية بالشعر بخطوات بسيطة وهي:
المكونات:
خمس قطرات من زيت النعناع الأساسي.
عبوة من الشامبو أو البلسم المناسب لنوع الشعر.
طريقة التحضير والاستخدام:

- اخلطي زيت النعناع بالشامبو المعتاد.
- قومي برج العبوة جيداً قبل الاستخدام.
- اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة.
في حال جربتِ الوصفة الأولى وهي زيت النعناع وزيت الجوجوبا وشعرتِ بإحساس المنثول شديداً على فروة الرأس فعليكِ غسل شعرك بالشامبو فوراً، ويمكنك إضافة نوع آخر من أحد الزيوت الناقلة إلى الوصفة لموازنة تأثيره على فروة رأسك.

محاذير وأضرار استخدام زيت النعناع على الشعر
تم تصنيف زيت النعناع الأساسي للشعر على أنه آمن الاستخدام موضعياً، حيث أوجدت الدراسات أنه قليل السمية إن تم تناوله عن طريق الفم لكن قد يسبب بعض الآثار الجانبية إن تم استخدامه بجرعات عالية.

وقد ثبت بأن زيت النعناع كباقي أنواع الزيوت الأساسية الأخرى التي عادة ما يكون تركيزها شديداً، لذلك فإنه استخدامه يساهم في الحصول على نتائج أفضل بوقت أقصر مقارنة بغيره من الزيوت الأخرى.

يعد زيت النعناع الأساسي على غرار الكثير من الزيوت الأساسية، فقد يكون ساماً إن تم أخذه بجرعاتٍ عالية، لكن استخدامه بكمية صغيرة على أن يتم تضمينه بمستحضرات التجميل أو دمج بضع قطرات منه مع زيوت ناقلة يكون آمن الاستخدام.

يجب تجنب تطبيق زيت النعناع مباشرة على فروة الرأس ويجب تخفيفه بزيت ناقل أو منتج الشعر حتى لا يسبب ردود فعل تحسسية، ويمنع إضافته إلى المنتجات الخاصة بالأطفال أو تطبيقه على بشرتهم أو فروة الرأس لديهم لأنه قد يسبب مشاكل في التنفس الناتج عن استنشاق المنثول.

يجب الحرص على عدم وصول زيت النعناع حول العينين والعين نفسها أثناء دهنه على الشعر وذلك لمنع حدوث ألم وتهيج وحرقان.
وفي ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على أبرز فوائد زيت النعناع للشعر وأضراره وكيفية استخدامه، فقد أثبتت العديد من التجارب بأن استخدامه مع منتج الشعر أو دمجه بزيت ناقل يجعل الشعر ذا رائحة منعشة ويساهم في التخلص من القشرة بالإضافة إلى الفوائد التي تم ذكرها سابقاً.
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