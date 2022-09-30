توابل وأعشاب وزيوت طبيعيّة فعّالة في التنظيف المنزلي

توابل مستخدمة في التنظيف المنزلي- القرنفل: هو مضاد للفطريات، ومطهّر، الأمر الذي يجعل التابل المذكور خيارًا طبيعيًّا لمكافحة العفن عن طريق مزج نصف الملعقة الصغيرة من زيت القرنفل (100%) بمقدار لتر من الماء. يفرّغ المزيج، في زجاجة مزوّدة ببخّاخ، ليرشّ المحلول على البلاط الجبس، مع إيداع الأخير مبلّلًا لبضع ساعات، قبل مسح أي بقع مستعصية بوساطة الفرشاة. يرشّ المزيد من المحلول على المنطقة المبقعة ببقع العفن، مع الانتظار حتّى يجفّ المحلول.- أوراق الغار: هي تصدّ المخلوقات المزعجة، مثل: العث والحشرات الأخرى، وذلك عند توزيع أوراق الغار المذكورة على الأرفف أو في أرجاء المنزل المختلفة.- إكليل الجبل: في برطمان زجاجي مملوء بالخلّ الأبيض حتّى نصفه، تضاف أوراق إكليل الجيل وقشور البرتقال. يغلق البرطمان، ويدع لمدّة أربعة أسابيع، قبل تصفية الماء الناتج، فنقله إلى زجاجة مزوّدة ببخّاخ، مع مزج الخليط الناتج بكمّ مواز من الماء. يرشّ المزيج على الأسطح لغرضي التنظيف والتعطير.- الأوكالبتوس او القلم طوز: زيت هذه العشبة المضادة للجراثيم، عبارة عن مطهّر مناسب للحمّام والمطبخ. أضف إلى الميزة المذكورة، زيت الأوكالبتوس طيّب الرائحة.تتعدّد استخدامات القرفة في المنزل، في إطار التنظيف والتطهير، يصحّ الآتي:1 وضع عود من القرفة على مدخل المنزل، وإشعاله للتعطير.2 إضافة القليل من مسحوق القرفة إلى الماء المستخدم في عمليّات التنظيف المختلفة في المنزل، وذلك حتّى تنبعث روائح طيبة في المنزل، مع أهمّية فتح النوافذ أثناء العمل، وذلك للتخلّص من الهواء الراكد.3 تحضير معطّر للجوّ ذي مفعول يدوم عن طريق مزج 3 لترات من الماء، في قدر الطهي، بملعقتين كبيرتين من مسحوق القرفة. يُسخّن المزيج على نار هادئة، حتّى يبلغ درجة الغليان. تطفأ النار، فتدع القدر من دون غطاء، وذلك حتّى تنتشر الرائحة المهدئة، في المنزل.4 خلط القرفة مع العسل، فوضع الخليط في أي غرفة مزدحمة.5 رشّ مسحوق القرفة في داخل كلّ فردة من الحذاء، وذلك للتخلّص من الرائحة الكريهة.