وصفة اليوم..طريقة عمل ورق العنب التركي

مكونات ورق العنب التركيجرة من ورق العنب المكبوس بالماء.كيلوغرام من اللحم المفروم.ثلاثة أرباع الكوب من الأرز الأبيض.حبتان من الليمون مقطعتين شرائح.كوبان من الماء.3 ملاعق كبيرة من الزبدة.ملح (حسب الرغبة).فلفل أسود (حسب الرغبة).طريقة التحضير- تغسل أوراق العنب تحت الماء الجاري بحرص، ثم تصفى من أي ماء زائد.- يخلط اللحم المفروم مع الأرز ويتبل بالملح والفلفل الأسود وتخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.- تفرد ورقة العنب بشكل مسطح على الوجه الباهت بينما يكون الوجه اللامع للأسفل ثم تنزع السيقان بواسطة السكين.- يوضع مقدار ملعقة صغيرة من خليط الحشوة في منتصف الورقة، وتثنى أطراف الورقة للداخل من الجوانب وتلف على شكل أسطواني.- توضع الأوراق المحشوة في القدر وتصف بينها شرائح الليمون.- تضاف كمية الماء وتوضع أي أوراق ممزقة أو زائدة في الأعلى؛ لتغطي ورق العنب وي تقديم ورق العنب- يقدم ورق العنب ساخنا بجانب المقبلات المختلفة. طهى على حرارة متوسطة لمدة ساعة ونصف على حرارة منخفضة.