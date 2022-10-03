وصفة اليوم..طريقة عمل ورق العنب التركي

تعرفي على طريقة عمل ورق العنب التركي المحشي بالأرز ولحم البقر، الذي يتخلله طبقات من شرائح الليمون الطازج، يمكنك إعداده وتقديمه كوجبة رئيسية شهية بجانب الدجاج المحمر والمقبلات المتنوعة، ويمكنك استخدام ورق العنب الطازج أو المعلب، حضري هذه الوصفة وقدميها لعائلتك بجانب طبق من الكبة المقلية، واستمتعوا بطعم لا يقاوم.
مكونات ورق العنب التركي
جرة من ورق العنب المكبوس بالماء.
كيلوغرام من اللحم المفروم.
ثلاثة أرباع الكوب من الأرز الأبيض.
حبتان من الليمون مقطعتين شرائح.
كوبان من الماء.
3 ملاعق كبيرة من الزبدة.
ملح (حسب الرغبة).
فلفل أسود (حسب الرغبة).
طريقة التحضير
- تغسل أوراق العنب تحت الماء الجاري بحرص، ثم تصفى من أي ماء زائد.
- يخلط اللحم المفروم مع الأرز ويتبل بالملح والفلفل الأسود وتخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.
- تفرد ورقة العنب بشكل مسطح على الوجه الباهت بينما يكون الوجه اللامع للأسفل ثم تنزع السيقان بواسطة السكين.
- يوضع مقدار ملعقة صغيرة من خليط الحشوة في منتصف الورقة، وتثنى أطراف الورقة للداخل من الجوانب وتلف على شكل أسطواني.
- توضع الأوراق المحشوة في القدر وتصف بينها شرائح الليمون.
- تضاف كمية الماء وتوضع أي أوراق ممزقة أو زائدة في الأعلى؛ لتغطي ورق العنب وي تقديم ورق العنب
- يقدم ورق العنب ساخنا بجانب المقبلات المختلفة. طهى على حرارة متوسطة لمدة ساعة ونصف على حرارة منخفضة.