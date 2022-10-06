مكياج كلاسيكي فخم لعروس خريف 2022

مكياج عروس كلاسيكي فخم باللونين الزهري والبني الماتإذا كنت من صاحبات العيون المبطنة، بإمكانك أن تتألقي بيوم زفافك بمكياج عيون كلاسيكي فخم يبرز عينيك ويجعلها تبدو أكثر اتساعاً وأكبر حجماً، من خلال اعتماد ظل العين الوردي المات فوق الجفن العلوي، مع الظل البني الداكن المات عند طرف العين، مع إضافة لمسة لامعة عند مدمع العين والزاوية الداخلية للجفن العلوي، إلى جانب الكحل البني داخل العين. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون النيود الغلوسي، مع تحديد الشفاه بقلم تحديد الشفاه البني.مكياج عروس كلاسيكي فخم بالألوان الترابيةأما إذا كنت من صاحبات العيون الصغيرة، وترغبين في أن تبدو عينيك مسحوبتين وأكبر حجماً، بإمكانك أن تتألقي بمكياج عيون كلاسيكي فخم بالألوان الترابية، تواكبين صيحة ظلال العيون المسحوبة إلى خارج العين، والتي تعد إحدى أبرز صيحات خريف 2022، مع اعتماد الألوان الترابية الدافئة التي تناسب أجواء الخريف، مع تظليل خط الجفن السفلي بالظل البني الداكن. ولإطلالة متوازنة، اختاري أحمر الشفاه البني الفاتح.مكياج عروس كلاسيكي فخم بلمسة لامعةبإمكان عروس خريف 2022، أن تجمع في إطلالتها، بين الفخامة والكلاسيكية والنعومة، من خلال اعتماد مكياج عيون لافت وجذاب، يجمع بين اللونين الرمادي والفضي اللامع فوق الجفن العلوي، مع لمسة داكنة باللونين البني والرمادي الداكنين عند الطرف الخارجي للعين، مع خط كحل ناعم على منبت الجفن العلوي، إلى جانب الكحل الأسود داخل العين. وبالنسبة إلى أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون النيود المات المائل إلى الوردي.وللعروس التي تميل إلى الألوان المشرقة، بإمكانها أن تعتمد مكياجاً كلاسيكياً فخماً باللون الزهري بلمسة عصرية، من خلال اعتماد ظلال العيون بتدرجات اللون الزهري الفاتحة والداكنة فوق الجفن العلوي، وجعلها مسحوبة على شكل مثلث إلى خارج العين، مع مد الكحل البني الرفيع على خط الرموش وصولاً إلى خارج العين. إلى جانب كونتور الشفاه البني وأحمر الشفاه اللامع باللون النيود المائل إلى الوردي.