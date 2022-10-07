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يساعد على تقليل نمو شعر الجسم.. تعرفي على زيت بيض النمل

للنساء فقط

2022-10-07 | 07:12
يساعد على تقليل نمو شعر الجسم.. تعرفي على زيت بيض النمل
317 مشاهدة

تتجه كثير من السيدات إلى مراكز التجميل الخاصة، من أجل الخضوع لجلسات ليزر للجسم، للحد من نمو الشعر في أماكن مختلفة من الجسم، في الوقت الذي يوجد فيه حل بديل، وهو استعمال زيت بيض النمل.

ويساعد استعمال زيت بيض النمل باستمرار، في الحد من نمو شعر الجسم، بسبب احتوائه على عدة أحماض، من بينها حمض الفورميك والنمليك.

وليس هذا فقط، فزيت بيض النمل له عدة فوائد أخرى، إذ يستعمل للعناية بالشعر وتفتيح وترطيب البشرة، لكن في الوقت نفسه يجب استعماله بكميات محددة؛ لعدم الحصول على نتائج عكسية.

زيت النمل لمنع نمو شعر الجسم
عُرف زيت النمل منذ وقت طويل بقدرته السحرية على منع نمو شعر الجسم، وذلك عن طريق إضعاف جذور الشعر في المناطق التي يتم تطبيقها عليه.

ويعتبر زيت بيض النمل الإيراني هو الأشهر من أجل الحصول على النتائج المُرضية، في حين شرعت عدة شركات في إنتاج كريمات مصنوعة من زيت النمل، بهدف استعمالها في الحد من نمو شعر الجسم.

الطريقة الصحيحة لاستعماله
وتعتبر الطريقة الصحيحة لاستعمال زيت النمل هي وضعه على الجلد مباشرة بعد عملية إزالة الشعر، سواء كان الأمر بالشفرة، أو بالكريمات، أو بالشمع.

ومباشرة بعد وضع الزيت، يجب دهنه بشكل دائري في المنطقة التي وُضع فيها، لمدة عشر دقائق.

ويفضل تكرار هذه العملية 4 إلى 5 مرات في الأسبوع قبل النوم، إلى حين الوصول للنتيجة المطلوبة.

وينصح بعدم استعمال زيت بيض النمل على الجسم مباشرة قبل الخضوع لاختبار الحساسية، عن طريق وضع كمية قليلة على الجلد، والانتظار بضع ساعات، للتأكد من عدم حدوث أي تهيجات أو احمرار.

استعمالات أخرى لزيت بيض النمل
لزيت بيض النمل استعمالات أخرى، بعيداً عن فعاليته في منع نمو شعر الجسم، إذ إنه يساعد على الحفاظ على تفتيح وترطيب البشرة، ويمنع تهيجها بعد عملية إزالة الشعر.

كما أنه يتخلص من خلايا الجسم الميتة ومسام الجلد الواسعة، ويوحد لون البشرة، إذ يمكن استعماله في المناطق المسمرّة بسبب تعرضها المستمر لأشعة الشمس، مثل الركب، والكوعين، واليدين.

أما بالنسبة لشعر الرأس، فهو يساعد على تقويته، والحد من مشاكل الجفاف والتقصف، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين.

لا ينصح باستعماله في هذه الحالات
على الرغم من فوائده العديدة، فإن الدراسات لم تثبت لحد الآن ما إذا كان استعمال زيت بيض النمل له أعراض جانبية خطيرة على البشرة.

لذا يُنصح بعد استعماله بكثرة، وعدم استعماله بشكل كامل بالنسبة للنساء الحوامل والنساء اللواتي يعانين من حساسية الجلد.

كما يجب الانتباه إلى أنه من الممكن أن يتسبب في غلق مسام الجلد، وهو ما يؤدي إلى منع خروج الشعر بطريقة طبيعية، وتكوّن طبقة من الشعر تحت الجلد.

كما يمكن أن يؤدي استعماله بشكل مستمر ودائم إلى ظهور حبوب بالجلد.
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