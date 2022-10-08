وصفة اليوم.. تاكو الدجاج

مقادير تاكو الدجاج المقلي2 كوب زيت نباتي للقلي4 أفخاذ دجاج منزوعة العظم والجلد1 ملعقة صغيرة ملح2 كوب بقسماط بقسماط3 بيضات كبيرة مخفوقة1 كوب دقيق لجميع الأغراضمقادير صلصة تونكاتسونصف كوب كاتشب2 ملعقة صغيرة سكرربع كوب صلصةمقادير سلطة الكرنب½ ملفوف أخضر مقطع إلى شرائح رقيقةنصف كوب مايونيز1 ملعقة كبيرة خلنصف ملعقة صغيرة ملحللتقديم8 تورتيلا طحين صغير بذور السمسم بصل أخضر مقطع إلى شرائح رفيعة أوراق الكزبرة الطازجة شرائح الليمون- تحضير الدجاجلتحضير الدجاج املئي مقلاة ثقيلة القاع ذات جوانب عالية بحوالي 1 سم من الزيت النباتي.- تسخين الزيتسخني الزيت على نار متوسطة حتى يصل الزيت إلى 180 درجة مئوية.- وضع الدجاجضعي أفخاذ الدجاج على لوح تقطيع وغطيها بغلاف بلاستيكي.- تحضير الدجاجاضربي الدجاج بالجانب المسطح من مطري اللحم حتى تصبح كل الأفخاذ بين 6 مل و8 ملل سميكة.- تتبيل الدجاجعلى لوح التقطيع قومي بتتبيل الدجاج المفلطح من الجانبين بالملح.- وضع البقسماطضيفي البقسماط والبيض والدقيق إلى 3 أوعية ضحلة منفصلة.- غمس الدجاجغلفي كل قطعة دجاج بالدقيق وانفضي أي فائض ثم في البيضة ثم في البقسماط. اضغطي برفق على البقسماط في الدجاج لضمان طبقة سميكة ومتساوية.- قلي الدجاجاقلي الدجاج في الزيت الساخن لمدة دقيقتين تقريبًا لكل جانب حتى يصبح لونه بنياً ذهبي وينضج بالكامل، ضعي الدجاج المقلي على مناديل ورقية حتى يُصفى وتبليه بالملح على الفور.- تقطيع افخاذ الدجاجقطعي أفخاذ الدجاج إلى قطع بسماكة 8 مل ثم ضعي ما يقرب من نصف قطعة من الدجاج المقلي على قطعة تورتيلا.