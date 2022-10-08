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وصفة اليوم.. تاكو الدجاج

للنساء فقط

2022-10-08 | 07:13
وصفة اليوم.. تاكو الدجاج
339 مشاهدة

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير تاكو الدجاج المقلي الشهي بالخطوات البسيطة، بمكوناته الأصلية ومقاديره السليمة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيره.

مقادير تاكو الدجاج المقلي
2 كوب زيت نباتي للقلي
4 أفخاذ دجاج منزوعة العظم والجلد
1 ملعقة صغيرة ملح
2 كوب بقسماط بقسماط
3 بيضات كبيرة مخفوقة
1 كوب دقيق لجميع الأغراض

مقادير صلصة تونكاتسو
نصف كوب كاتشب
2 ملعقة صغيرة سكر
ربع كوب صلصة

مقادير سلطة الكرنب
½ ملفوف أخضر مقطع إلى شرائح رقيقة
نصف كوب مايونيز
1 ملعقة كبيرة خل
نصف ملعقة صغيرة ملح

للتقديم
8 تورتيلا طحين صغير بذور السمسم بصل أخضر مقطع إلى شرائح رفيعة أوراق الكزبرة الطازجة شرائح الليمون

- تحضير الدجاج
لتحضير الدجاج املئي مقلاة ثقيلة القاع ذات جوانب عالية بحوالي 1 سم من الزيت النباتي.
- تسخين الزيت
سخني الزيت على نار متوسطة حتى يصل الزيت إلى 180 درجة مئوية.
- وضع الدجاج
ضعي أفخاذ الدجاج على لوح تقطيع وغطيها بغلاف بلاستيكي.
- تحضير الدجاج
اضربي الدجاج بالجانب المسطح من مطري اللحم حتى تصبح كل الأفخاذ بين 6 مل و8 ملل سميكة.
- تتبيل الدجاج
على لوح التقطيع قومي بتتبيل الدجاج المفلطح من الجانبين بالملح.
- وضع البقسماط
ضيفي البقسماط والبيض والدقيق إلى 3 أوعية ضحلة منفصلة.
- غمس الدجاج
غلفي كل قطعة دجاج بالدقيق وانفضي أي فائض ثم في البيضة ثم في البقسماط. اضغطي برفق على البقسماط في الدجاج لضمان طبقة سميكة ومتساوية.
- قلي الدجاج
اقلي الدجاج في الزيت الساخن لمدة دقيقتين تقريبًا لكل جانب حتى يصبح لونه بنياً ذهبي وينضج بالكامل، ضعي الدجاج المقلي على مناديل ورقية حتى يُصفى وتبليه بالملح على الفور.
- تقطيع افخاذ الدجاج
قطعي أفخاذ الدجاج إلى قطع بسماكة 8 مل ثم ضعي ما يقرب من نصف قطعة من الدجاج المقلي على قطعة تورتيلا.

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