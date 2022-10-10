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أفضل 6 صيحات المناكير لخريف 2022

للنساء فقط

2022-10-10 | 06:58
أفضل 6 صيحات المناكير لخريف 2022
113 مشاهدة

سواء كنت من محبات ألوان المناكير المحايدة أو الدافئة، فأنت على موعد مع مجموعة رائعة من أجدد موديلات المناكير بألوان مناكير تناسب أجزاء الخريف وتتناغم مع مختلف ملابسك، وهي في معظمها تضفي على إطلالاتك الخريفية لمسة عصرية تزيدك أناقة وجمالاً.

مناكير فرنسي باللون البني الكستنائي
إذا كنت من محبات المناكير الفرنسي، لا تترددي في اعتماده هذا الخريف وإنما بلون دافئ يناسب أجواء الخريف الباردة، في مقدمتها اللون البني الكستنائي، مما يمنح أظافرك مظهراً مذهلاً. واعتمدي أحد الأظافر بتغطية مناكير كاملة.
مناكير بتصاميم مختلفة بتدرجات اللون البني
تناسب تدرجات اللون البني مختلف الأزياء الخريفية الراقية، لذلك يعد المناكير البني بتصاميم مختلفة على الأظافر أحد أفضل الخيارات لهذا الخريف، بدءاً من الخطوط المتعرجة مروراً ببتلات الورود وصولاً إلى استخدام المناكير البني على كامل الأظافر.
تصميمات ناعمة بالألوان البرتقالي والأصفر والأبيض
الأبيض، البرتقالي، والأصفر هي ألوان مناكير كريمية دافئة ومشرقة في الوقت نفسه، ومناسبة لأجواء الخريف، بالتالي لا يمكن أن تخطئي إذا اعتمدت تصميمات ناعمة على أظافرك بألوان المناكير هذه للحصول على أظافر بمظهر عصري أنيق يناسب الأوقات كافة.
أظافر بتدرجات الألوان المحايدة
قد لا تكون الألوان الفاقعة الخيار المفضل لكثيرات من النساء خلال فصل الخريف، ولهؤلاء تعد تدرجات الألوان المحايدة الأسلوب الأمثل لهن لتعزيز جمال أظافرهن ومنحهن مظهراً راقياً وأنيقاً. انطلاقاً من ذلك، لا تترددي في اعتماد تدرجات الألوان المحايدة على أظافرك خلال هذا الموسم، خصوصاً النيود والوردي الفاتح والبني الفاتح...
أظافر متعددة الألوان
ليس عليك اختيار لون مناكير موحد لجميع أظافرك هذا الخريف، إذ إن الاتجاه السائد في مجال تزيين الأظافر، هو اختيار ألوان عدة متناغمة على الأظافر في الوقت نفسه. بإمكانك مثلاً اعتماد ألوان المناكير ذات النغمات الدافئة كالبيج والنيود والبني والبرتقالي والوردي...

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