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مع عودة الجامعات.. إليكِ روتين العناية بالبشرة

للنساء فقط

2022-10-12 | 06:17
مع عودة الجامعات.. إليكِ روتين العناية بالبشرة
319 مشاهدة

عودة الدراسة والذهاب إلى الجامعة، من أكثر الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على بشرتكِ، حيث التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة، تناول الأطعمة الجاهزة الغير صحية، الإجهاد والتوتر، لذلك عليكِ تعلم كيفية الحفاظ على بشرتك، مع بدء روتين العناية بالبشرة خلال الدراسة.

كيفية الحفاظ على بشرتك خلال أيام الدراسة
مع العودة للدراسة، تصاب الكثير من الفتيات بالحيرة والتوتر والقلق، وتتساءل عن كيفية الحفاظ على بشرتها في أيام الدراسة، والظهور يومياً في الجامعة، بشكل مشرق وبشرة نضارة وحيوية، فكثير من الفتيات تعاني من ظهور حب الشباب والبثور مع بدء الدراسة، لذلكِ عليك البدء في تطبيق روتين العناية بالبشرة اليومي قبل وأثناء الدراسة.

روتين العناية بالبشرة
اغسلي وجهك لمدة دقيقة يومياً، مع ضرورة اختيار غسول وجه مناسب لبشرتك.
قومي بتطبيق تونر يناسب بشرتك، حيث أن التونر ينظف البشرة ويغلق المسام الواسعه.

تطبيق سيروم يناسب بشرتك.
احرصي على وضع كريم الترطيب اليومي ليلاً ونهاراً يومياً
وضع كريم العينين
الحد من تناول مشتقات الحليب سيمنحك بشرة نقية وصافية
احرصي على تناول الكثير من الخضروات والفواكه يومياً
تناولي كميات كبيرة من المياه
قبل النزول للجامعة قومي تقشير بشرتك وصنفرة الوجه للتخلص من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة.
قومي بالتدليك للوجه للتخلّص من انتفاخ الوجه
احرصي على وضع قناع طبيعي مبيّض ومرطب من الخلطات الطبيعية المتعددة لمنحك بشرة نقية ومشرقة
حمام بخار الماء الساخن لبشرتك لمدة 10 دقائق للتخلّص من السموم
قومي بتنظيف بشرتك وإزالة الشعر الزائد من وجهكِ.
احصلي على قسط كاف من النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات يومياً قبل بداية العام الدراسي.

روتين العناية اليومي للبشرة أثناء الجامعة
اغسلي وجهك بالغسول لتنظيف البشرة من الشوائب والاتربة
استمري في استخدام تونر مناسب لبشرتك
احرصي على وضع ماء الورد يومياً
قومي بوضع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك، حيث يعمل الكريم المرطب على ترطيب البشرة قبل النزول إلى الجامعة.
ضعي واقي الشمس مناسب لنوع بشرتك، فهو مكون أساسي يومياً يساعد على حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة والحبوب والبثور.
لا تكتفي بوضع واقي الشمس في البيت، إذا كان يومك ملئ بالمحاضرات والدراسة، قومي بوضع كريم واقى الشمس في حقيبة يدك وضعه كل ساعتين تقريبا للحرص على استمرار تأثيره فى حماية بشرتك طوال الساعات التي تقضيها خارج المنزل.
عليكِ وضع مكياج خفيف أثناء الجامعة حتى لا تجهدي بشرتك حيث انها تتعرض للشمس الحارقة والكثير من الأتربة.

ضعي كريم مرطب البشرة فى حقيبتك لاستخدامها طوال اليوم خارج المنزل وفي ساعات الجامعة.

قومي بوضع مكياج مناسب لبشرتك ولساعات النهار.

ضعي بلسم الشفاه في حقيبتك خارج المنزل لوضعه من حين إلى آخر لترطيب الشفاه ومنع التشققات.

احرصي فور عودتك إلى المنزل، على تنظيف بشرتك جيداً وإزالة مستحضرات التجميل حتى لا يؤثر تركها بالسلب على بشرتك.

قومي بتطبيق مقشر للوجه مره واحده اسبوعيا لازالة الجلد الميت.

احرصي على تطبيق ماسك طبيعي مرة في الأسبوع لنضارة البشرة على حسب نوع بشرتك

اجعلي بشرتك تتنفس خلال ساعات الليل قبل الذهاب إلى الجامعة، وذلك من خلال تنظيف البشرة جيداً قبل النوم والتخلص من بقايا المكياج التي توجد بها، للمساعدة على تجديد خلايا البشرة.

لابد من مسح شاشة هاتفكِ جيداً قبل الرد عليه حيث أنه يحتوي على العديد من الأتربة التي تعتبر سبب في ظهور العديد من مشاكل البشرة.

تناولي كميات كبيرة من الماء خلال ساعات الدراسة، حيث احرصي على وجود زجاجة الماء في حقيبتك.

تجنبي تناول الطعام السريع والوجبات الغير صحية يومياً في الجامعة، وحاولي وضع لانش بوكس في حقيبتك يحتوي على خضروات أو فواكه أو أكل صحي لتناوله خلال اليوم الدراسي.
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