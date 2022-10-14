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وصفة اليوم.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان

للنساء فقط

2022-10-14 | 06:57
وصفة اليوم.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان
163 مشاهدة

كيكة سان سباستيان أو التشيز كيك المحروق، هو عبارة عن تشيز كيك محضر بدون طبقة قاعدة البسكويت، ومعتمد بشكل أساسي فقط على الجبن، ويكون وجهه شبه محروقاً قليلاً. ويعود أصل كيكة سان سباستيان إلى إسبانيا، حيث سمي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة سان سباستيان الإسبانية، المطلة على المحيط الأطلسي، وكان أول من اخترعها هو صاحب مقهى "La Vina"، وإلى الآن مازال السياح يتوافدون على هذا المقهى يوماً بعد يوم لتذوق ألذ وأطيب تشيز كيك عرفها العالم.

مقادير كيكة سان سباستيان
‏- 600 جرام جبن كريم
‏- 300 مللي + 45 مللي كريمة سائلة
‏- 220 جرام سكر
‏- ¼ كوب دقيق
‏- 2 معلقة كبيرة خلاصة فانيليا
الطريقة
- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- في وعاء اخلطي الدقيق مع 45 مل من الكريمة السائلة حتى لا تحصلي على كتل.
- في الخلاط الكهربائي أخفقي السكر مع جبن الكريم جيداً حتى يلين.
- ضيفي خلاصة الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً بين الإضافات.
- أسكبي الكريمة السائلة المتبقية وخلطي.
- ضيفي الدقيق المذوب وخلطي.
- غلفي قالب تشيز كيك دائري بورق الزبدة مع ترك بعض الأطراف نحو الخارج.
- أسكبي خليط التشيز كيك في القالب.
- أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 50 دقيقة أو ساعة حتى النضوج وحتى يصبح الوجه مائلاً إلى المحروق.
- اتركي التشيز كيك يبرد تماماً (ليلة كاملة) قبل إخراجه من القالب وتقطيعه.
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