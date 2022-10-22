Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
38 حريقاً خلال 24 ساعة في عموم العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وصفة اليوم.. طريقة شاورما الدجاج اللبنانية

للنساء فقط

2022-10-22 | 07:17
وصفة اليوم.. طريقة شاورما الدجاج اللبنانية
1,030 مشاهدة

تعتبر الشاورما من أشهر الوصفات الشعبية التي يفضلها الكثير، يمكن إعدادها إما باللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

مكونات الشاورما
- 8قطع من صدور الدجاج المقطعة.
- كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من الخل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الفلفل الأسود.
- ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من الكمون.
- ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.
- ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الهيل.
- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف.
مكونات النقع
- كوب من الماء البارد.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

- نقع صدور الدجاج
تنقع صدور الدجاج في وعاء كبير مملوء بالماء والخل والملح وعصير الليمون، يترك لمدة ساعة، ثم تشطف بالماء جيداً وتصفى كما في الصورة.
- خلط صدور الدجاج مع التوابل والخل الزيت
توضع صدور الدجاج في وعاء كبير، يضاف الخل والزيت والملح والفلفل الأسود وباقي توابل الشاورما، تخلط المكونات جيداً، ثم يغطى الوعاء ويوضع بالثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
- قلي صدور الدجاج
يسكب الزيت في مقلاة عميقة كبيرة على نار عالية، تقلى صدور الدجاج لمدة 5 دقائق، ثم تخفف الحرارة مع الاستمرار بالطهي لمدة 15 دقيقة.
- تقديم الشاورما
تقدم الشاورما مباشرة في طبق التقديم، يمكن تقديمها بالساندوش أو بجانب الخضار المقطعة والبطاطس حسب الرغبة.

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
22
2022-10
22 Oct 2022
Alsumaria Tv
بحوزتهم 3 كيلو كريستال.. اعتقال متاجرين بالمخدرات في الديوانية
Play
13:31 | 2022-10-22 13:31 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
بحوزتهم 3 كيلو كريستال.. اعتقال متاجرين بالمخدرات في الديوانية
22
2022-10
22 Oct 2022
Alsumaria Tv
بسبب الفيضانات.. 200 قتيل و300 ألف مشرد في دولة افريقية
Play
13:23 | 2022-10-22 13:23 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
بسبب الفيضانات.. 200 قتيل و300 ألف مشرد في دولة افريقية
22
2022-10
22 Oct 2022
Alsumaria Tv
38 حريقاً خلال 24 ساعة في عموم العراق
Play
12:58 | 2022-10-22 12:58 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
38 حريقاً خلال 24 ساعة في عموم العراق
22
2022-10
22 Oct 2022
Alsumaria Tv
قتلى وجرحى بانفجار في أفغانستان
Play
12:50 | 2022-10-22 12:50 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
قتلى وجرحى بانفجار في أفغانستان
22
2022-10
22 Oct 2022
Alsumaria Tv
سكرتير القائد العام يحدد الفئات المشمولة بالترقية
Play
12:42 | 2022-10-22 12:42 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
سكرتير القائد العام يحدد الفئات المشمولة بالترقية
22
2022-10
22 Oct 2022
Alsumaria Tv
العقوبات ضد روسيا.. صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة
Play
12:17 | 2022-10-22 12:17 Alsumaria TV Alsumaria TV
روسيا - أوكرانيا
العقوبات ضد روسيا.. صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة
بعد ظهوره عبر السومرية.. هذا ما تعرض له أستاذ بكلية أهلية
31.11%
16:10 | 2022-10-20
بعد ظهوره عبر السومرية.. هذا ما تعرض له أستاذ بكلية أهلية
16:10 | 2022-10-20
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 52 جنديًا أمريكيًا
21.77%
04:35 | 2022-10-22
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 52 جنديًا أمريكيًا
04:35 | 2022-10-22
السوداني يرد على الإطار التنسيقي بشأن آلية تشكيل الحكومة
14.82%
03:02 | 2022-10-21
السوداني يرد على الإطار التنسيقي بشأن آلية تشكيل الحكومة
03:02 | 2022-10-21
تحديد موعد وأوقات الكسوف الشمسي في العراق
12.25%
04:13 | 2022-10-21
تحديد موعد وأوقات الكسوف الشمسي في العراق
04:13 | 2022-10-21
مشادات وتشابك بالأيدي توقف حفل الفنان حسام الرسام في الكويت (فيديو)
10.16%
01:58 | 2022-10-22
مشادات وتشابك بالأيدي توقف حفل الفنان حسام الرسام في الكويت (فيديو)
01:58 | 2022-10-22
بالتفصيل.. المرور توضح آلية تجديد إجازات السوق
9.9%
06:22 | 2022-10-21
بالتفصيل.. المرور توضح آلية تجديد إجازات السوق
06:22 | 2022-10-21
المزيد
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.