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أفضل فيتامين للشعر الصحي

للنساء فقط

2022-10-28 | 06:44
أفضل فيتامين للشعر الصحي
969 مشاهدة

للحصول على شعر جميل وصحي يجب عليك تغذيته بشكل صحيح وإمداده بالفيتامينات اللازمة له، إليك أفضل فيتامين للشعر.

من المهم العناية بالشعر حتى يتم التخلص من المشكلات التي تصيبه، ولهذا تعتبر الفيتامينات من الأشياء الهامة التي يجب الاهتمام بها للحصول على شعر صحي خالي من التساقط والتقصف، إليكم أفضل فيتامين للشعر

الفيتامينات من أهم الطرق للعناية بالصحة بشكل عام وللشعر أيضًا، ويوجد العديد من أنواع الفيتامينات التي تفيد الشعر على حسب نوعه، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة الغنية بها أو من خلال المكملات الغذائية الضرورية.

أفضل فيتامين للشعر:

فيتامين أ:
من الفيتامينات الهامة للشعر التي لها دور هام في تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس، مما يساعد على زيادة كثافة الشعر وحمايته من الكثير من المشكلات التي تصيب الشعر مثل التساقط والتقصف والجفاف.

يمكنك تناول المكملات التي تحتوي على فيتامين أ تحت إشراف الطبيب، والحرص على تناولها في أنواع معينة من الأطعمة مثل البيض والزبادي والسبانخ والقرع والبيض والحليب والبطاطا الحلوة وزيت كبد الحوت.
فيتامين د:
يُعد أفضل فيتامين للشعر حيث أنه يساعد على تكوين البصيلات الجديدة في فروة الرأس، مما يساعد على زيادة نمو الشعر وكثافته والحماية من التعرض إلى فقدان الشعر ومرض الثعلبة.

يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال تناول بعض أنواع من الأطعمة ومنها الأسماك الدهنية والبرتقال والفراولة والعنب، كما يجب الحرص على الحصول على فيتامين د من مصدره الرئيسي وهو الشمس.

فيتامين سي:
فيتامين سي من الفيتامينات الهامة للشعر والتي تساعد على تكوين الكولاجين الذي يحافظ على صحة الشعر، كما أن فيتامين سي مهم لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد وهو من العناصر المهمة لنمو الشعر والحفاظ عليه.

من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي التي يمكنك تناولها للحصول على شعر خالي من المشكلات هي الجوافة والفراولة والفلفل والحمضيات مثل البرتقال واليوسفي.
أفضل فيتامين لتساقط الشعر:
فيتامين ب المركب:
يُعد فيتامين ب أفضل فيتامين للشعر وخاصة البيوتين، حيث أنه يساعد على الحماية من فقدان الشعر وتساقطه، وهذا لأنه له دور في تقوية بصيلات الشعر ويكون هذا عن طريق تكوين كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى فروة الرأس مما يقي الشعر من التساقط.

من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب المركب الحبوب الكاملة واللحوم واللوز والأسماك والخضروات الورقية الخضراء.
فيتامين هـ:
أفضل فيتامين للشعر يساعد على زيادة تدفق الدم للرأس، وهذا له دور في منع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر، كما أنه مفيد لأنواع الشعر المختلفة ومنها الشعر الدهني والشعر الجاف.

من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ اللوز والسبانخ والأفوكادو وبذور عباد الشمس.

الحديد:
من العناصر الهامة لصحة الشعر حيث أنه يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم وإلى الشعر وفروة الرأس مما يساعد على الحماية من تساقط الشعر وفقدانه، حيث يعتبر فقر الدم ونقص الحديد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر.

من الأطعمة التي تحتوي على الحديد هي اللحوم الحمراء والعدس والسبانخ والبيض والمحار.
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