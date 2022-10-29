وصفة اليوم.. سلطة المكرونة والبطاطس

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير سلطة المكرونة والبطاطس الشهية بالخطوات البسيطة، بمكوناتها الأصلية ومقاديرها السليمة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيرها.
مقادير سلطة المكرونة والبطاطس
- 3 حبة بطاطس مقشرة ومسلوقة مقطعة إلى مكعبات
- 200 جرام معكرونة
- 2 ملعقة كبيرة مايونيز
- ملح حسب الرغبة
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 2 حبة بصل مفروم ناعم
- 1 علبة ذرة
طريقة التحضير
- ضعي في قدر متوسط ماء مغلي علي نار متوسطة.
- اسلقي المكرونة لمدة 7 دقائق.
- صفي المعكرونة من الماء وضعيها جانباً حتى تبرد على حرارة الغرفة
- في صحن متوسطة ضعي البطاطس، المعكرونة، البصل والذرة واخلطيهم.
- في وعاء صغير آخر، اخلطي المايونيز، عصير الليمون الحامض والزيت ثم تبليها بالملح
- أضيفي خليط المايونيز على مزيج البطاطس وقلبي حتى تتداخل المكونات
- أسكبي السلطة في طبق التقديم وقدميها وبالصحة والعافية.