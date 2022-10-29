وصفة اليوم.. سلطة المكرونة والبطاطس

مقادير سلطة المكرونة والبطاطس- 3 حبة بطاطس مقشرة ومسلوقة مقطعة إلى مكعبات- 200 جرام معكرونة- 2 ملعقة كبيرة مايونيز- ملح حسب الرغبة- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون- 2 حبة بصل مفروم ناعم- 1 علبة ذرةطريقة التحضير- ضعي في قدر متوسط ماء مغلي علي نار متوسطة.- اسلقي المكرونة لمدة 7 دقائق.- صفي المعكرونة من الماء وضعيها جانباً حتى تبرد على حرارة الغرفة- في صحن متوسطة ضعي البطاطس، المعكرونة، البصل والذرة واخلطيهم.- في وعاء صغير آخر، اخلطي المايونيز، عصير الليمون الحامض والزيت ثم تبليها بالملح- أضيفي خليط المايونيز على مزيج البطاطس وقلبي حتى تتداخل المكونات- أسكبي السلطة في طبق التقديم وقدميها وبالصحة والعافية.