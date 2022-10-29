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وصفة اليوم.. سلطة المكرونة والبطاطس

للنساء فقط

2022-10-29 | 07:15
وصفة اليوم.. سلطة المكرونة والبطاطس
222 مشاهدة

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير سلطة المكرونة والبطاطس الشهية بالخطوات البسيطة، بمكوناتها الأصلية ومقاديرها السليمة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيرها.

مقادير سلطة المكرونة والبطاطس
- 3 حبة بطاطس مقشرة ومسلوقة مقطعة إلى مكعبات
- 200 جرام معكرونة
- 2 ملعقة كبيرة مايونيز
- ملح حسب الرغبة
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 2 حبة بصل مفروم ناعم
- 1 علبة ذرة
طريقة التحضير

- ضعي في قدر متوسط ماء مغلي علي نار متوسطة.
- اسلقي المكرونة لمدة 7 دقائق.
- صفي المعكرونة من الماء وضعيها جانباً حتى تبرد على حرارة الغرفة
- في صحن متوسطة ضعي البطاطس، المعكرونة، البصل والذرة واخلطيهم.
- في وعاء صغير آخر، اخلطي المايونيز، عصير الليمون الحامض والزيت ثم تبليها بالملح
- أضيفي خليط المايونيز على مزيج البطاطس وقلبي حتى تتداخل المكونات
- أسكبي السلطة في طبق التقديم وقدميها وبالصحة والعافية.
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