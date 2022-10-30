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وضع العطر على الشعر.. نصائح لتجنب التقصف والجفاف

للنساء فقط

2022-10-30 | 07:22
وضع العطر على الشعر.. نصائح لتجنب التقصف والجفاف
401 مشاهدة

تلجأ الكثير من النساء لوضع العطر على الشعر، من أجل الحصول على رائحة جذابة تكتمل بها الأناقة، لكن خبراء التصفيف يحذرون من خطورة ذلك.

وأشارت رابطة مصففي الشعر الألمان إلى أن العطر يتكون من الكحول بنسبة 80 إلى 90 بالمائة، لذا إذا تم رش العطر على الشعر بشكل متكرر، يُزيل الرطوبة من الشعر.

ويتسبب ذلك، بحسب الرابطة، في جفاف الشعر على المدى الطويل، ومن ثم يصبح أكثر عرضة للتقصف والتساقط، فضلا عن فقدان لمعانه ورونقه.

ونصحت الرابطة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، باستخدام عطور مخصصة للشعر، تحتوي على الماء بكمية أكبر ومكونات مغذية مثل زيت الأرجان أو حمض الهيالورونيك، وبالتالي فهي تمنح الشعر رائحة جذابة كما تعتني به وترطبه.


وبشكل عام، فإن العطور تختلف فيما بينها من حيث المسميات تبعا لنسبة تركيز العطر. وأقواها من حيث نسبة التركيز، عطر (Parfum) الذي يمتاز بنسبة تركيز تتراوح بين 20 و40%، في حين يحتوي "ماء العطر" (Eau de Parfum) على نسبة تركيز بين 10 و20%.
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