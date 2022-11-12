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يعالج التساقط.. فوائد زيت البصل الطبيعي

للنساء فقط

2022-11-12 | 06:03
يعالج التساقط.. فوائد زيت البصل الطبيعي
349 مشاهدة

قد يعرف أغلب الناس أن البصل هو أحد المكونات الرئيسية الأكثر استخداماً في الطهي وتحضير الطعام، وهو موجود عملياً في جميع الوصفات تقريباً في أنماط الطبخ من مختلف الثقافات.

هذا الخضار بثمرته التي تبدو وكأنها بصلية الشكل وتجعلك تبكي فقط عندما تحاول تقطيعها، تتمتع بنوع مركز من الزيوت عند استخلاصها بالطريقة الملائمة.
زيت البصل هو مكون فريد من نوعه لأنه على عكس العديد من الزيوت الأساسية الأخرى، لا يمكن استخدامه كشكل من أشكال العلاج العطري لأنه يتمتع برائحة نفاذة قوية جداً قد لا يستسيغها الغالبية العظمى من الناس.
على الرغم من رائحته الكريهة، لكن زيت البصل يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل A وB وC، وله بلا شك العديد من الفوائد والخصائص الصحية التي تجعل زيت البصل ضرورياً وفعالاً.
فوائد متعددة للصحة العامة
البصل هو مركب غني بالكبريت، ويحتوي على فيتامينات متعددة من المعروف أنها تعزز جهاز المناعة، وتحارب العدوى والالتهابات، وتتحكم في نسبة السكر في الدم، كما تساعد في علاج وتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي.
كما يمكن لزيت البصل الطبيعي، عند الاستخدام الموضعي على الجلد، أن يضيء البشرة ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والجذور الحرة بسبب وجود صبغة نباتية تعرف باسم كيرسيتين في البصل.
كذلك تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمطهرة في محاربة حب الشباب وتقليل السعال والبلغم وشفاء الجروح عند الاستخدام كدهان للصدر، أو عبر الاستنشاق.
يعزز نمو الشعر ويحمي من الصلع
يُعتقد أن الاستخدام المنتظم لزيت البصل يغذي فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر ويقوي الجذور ويمنع تساقط الشعر. كما أن تدليك الشعر بزيت البصل وتغليله في فروة الرأس يحسّن الدورة الدموية في بصيلات الشعر، ويجعل الشعر يبدو أكثر كثافة ولمعاناً.
يعالج قشرة الشعر وفروة الرأس
تساعد الخصائص القوية المضادة للبكتيريا والمطهرة لزيت البصل الطبيعي الأساسي في الوقاية من قشرة الشعر، وحماية فروة الرأس، وعلاج التهابات الجلد من داخل الجذور.
إذ تغذي المركبات النشطة في هذا الزيت بصيلات الشعر، وتقلل من ترقق الشعر وتقصفه، وتضيف حجماً وقوة إلى خصل الشعر بالكامل.
يمنع الشيب وتلف الشعر
تساعد فوائد الكيرسيتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية الموجودة في زيت البصل في إبطاء الشيب المبكر للشعر.
كما يحسّن الاستخدام المنتظم لزيت الشعر المُعد من البصل الأحمر الملمس ونعومة الشعر والجلد على حد سواء، ويحافظ على درجة حموضة الشعر، ما يمنع ظهور الشيب المبكر للشعر والتهابات فروة الرأس.
بلسم طبيعي لتغذية الشعر الجاف
عند مزج مستخلص البصل مع أي زيت آخر مثل زيت جوز الهند أو زيت السمسم يمكن استخدامه كمغذٍ عميق للشعر وفروة الرأس، ومن خلال التدليك المنتظم بزيت البصل على فروة الرأس فهو يعمل كبلسم للشعر ويمنع مشاكل الشعر الجاف والمتطاير والهايش، ويعزز نمو الشعر القوي.
كذلك تؤدي مكونات الكبريت في هذا الزيت إلى منع تقصف الأطراف، وتساعد في الحصول على شعر أكثر نعومة وإصلاحه وزيادة حجمه ولمعانه.
طريقة تحضير الزيت في المنزل
• ببساطة يتم استخدام 100 غرام من البصل المقطع.
• يتم إضافة لـ50 غراماً من البصل الأخضر المفروم ناعماً.
• يُضاف كوب من الزيت الناقل غير العطري (مثل زيت عباد الشمس).
• ثم تُمزج جميع المقادير في قدر على نار خفيفة إلى متوسطة.
• من الضروري الانتظار حتى يصبح البصل الأخضر داكناً.
• باستخدام مصفاة أو قطعة قماش نظيفة، يتم تصفية زيت البصل في وعاء زجاجي نظيف مُحكم الإغلاق لمنع الهواء، حتى لا يُصاب المزيج بالعفونة أو التلف.
على الرغم من هذه الطريقة المنزلية البسيطة لتحضير زيت البصل الطبيعي، لكن في العادة، ولأغراض تجارية وتسويقية، يتم تقطير بصيلات البصل بالبخار للحصول على زيت البصل الأساسي النقي دون أية إضافات، ويمكن العثور عليه في المتاجر الخاصة بالعطارة ومستحضرات التجميل بمكونات طبيعية.
وهناك يكون الزيت عبارة عن سائل مصفر مائل إلى البني الذهبي، وله العديد من الفوائد العلاجية والصحية.
نصائح عامة عند الاستخدام
العمر الافتراضي لزيت البصل هو من 2 إلى 3 سنوات، ولكن للحصول على أفضل النتائج وأقصى قدر من الفوائد، يُنصح باستخدام الزيت في غضون 6 أشهر من تحضيره، لأنه قد يفقد فعاليته بعد تلك الفترة.
وللحصول على نتيجة إيجابية عند استخدامه للشعر تحديداً، يُستحسن وضع زيت البصل ليلاً على الشعر وفروة الرأس قبل النوم، ويُترك ليتغلغل جيداً طوال الليل.
وفي صباح اليوم التالي، يُغسل الشعر جيداً باستخدام شامبو ملائم لنوع الشعر، وخالٍ من المواد الكيميائية والأملاح.

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