لليمون الأسود فوائد لإنقاص الوزن

من الاستخدامات المعروفة لليمون الأسود استعماله للتنحيف ونظم الرجيم المختلفة، وقد أثبت فاعليته في التخلص من الوزن الزائد والوصول للوزن المثالي الذي يحافظ على صحة الجسم، وذلك من خلال عليه، وتناول الماء الناتج من الغليان بعد أن يهدأ. والليمون الأسود له فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى، فهو من المواد الغذائية التي تساعد في الحفاظ على الصحة.ما هي أبرز فوائد استعمال الليمون الأسود للتنحيف؟-تحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.-زيادة معدل حرق الدهون بفاعلية وخصوصاً دهون البطن، الخصر والجوانب.-يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الذائبة التي تحفّز عملية الهضم، وتمنع تراكم الفضلات بالجسم.-يزيد من ليونة الفضلات، ويحمي من الإصابة بالبواسير.-يحفز الجسم على التخلص من السموم التي تمنع عمليات الهضم والأيض.-قشر الليمون الأسود يمكن أن يعزّز فقدان الوزن، ويبطئ تراكم الدهون في الجسم. يرجع ذلك لاحتواء قشر الليمون على ألياف البكتين القابلة للذوبان، والتي تساعد على إبطاء الهضم والشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وبالتالي فقدان الوزن.-بينت دراسة علمية أن قشور الليمون المجفّف تحتوي على نسبة أكبر من البكتين مقارنة بقشور الليمون الطازج؛ حيث إن التجفيف يزيد من إنتاج البكتين، هذا ما يفسّر فوائد الليمون الأسود للتنحيف وفقدان الوزن الزائد وحرق الدهون.-يعتبر مشروب الليمون الأسود من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، مما قد يساعد على إنقاص الوزن. كما أن هذا المشروب يساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي يمكن إدراجه في النظام الغذائي لفقدان الوزن.