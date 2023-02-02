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تعرفي على فوائد صابون العسل للبشرة

للنساء فقط

2023-02-02 | 06:05
تعرفي على فوائد صابون العسل للبشرة
688 مشاهدة

يحتوي العسل الطبيعي على العديد من الخصائص العلاجية التي تساعد في المحافظة على البشرة وحمايتها من العديد من المؤثرات المختلفة، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، كفيتامين ج، وفيتامين ب 1، وفيتامين ب 2، وفيتامين ب 3، وفيتامين ب 6، بالإضافة لعنصر الزنك الذي يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وجفاف الجلد والطفح الجلدي والعديد من الخصائص.

- صابون العسل لتطهير مسام البشرة
يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات يمكنها أن تطهر مسام البشرة بشكل فعال، وتمنع نمو الميكروبات التي تهاجم خلايا البشرة، بالإضافة إلى دور العسل في التخلص من الشوائب التي تتراكم على سطح البشرة كالأتربة، والغبار، وخلايا الجلد الميت، فقط ضعي صابون العسل في الروتين اليومي للعناية ببشرتك صباحاً ومساءً، واحرصي على تدليك الوجه في حركات دائرية بعد استخدام الصابون لمدة دقيقة، كي يتغلغل بعمق ويعمل على تنظيف المسام جيداً، بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الفاتر عدة مرات للتخلص من أي رواسب أو بقايا عالقة من الصابون، وجففيه جيداً، ولا تنسي استخدام التونر المرطب بعد ذلك للحفاظ على مسام نقية ومشدودة.

- صابون العسل للتخفيف من آثار حب الشباب
يحتوي العسل على خصائص تطهير طبيعية يمكن أن تساعد على تدمير البكتيريا التي تعيش على إفرازات الغدد الدهنية، مما يحمي البشرة من ظهور حب الشباب، لذلك يمكن توزيع طبقة من العسل على البشرة بواسطة قطعة من القطن، وتركه لمدة ثلاثين دقيقة، ثمّ غسل البشرة بالماء الدافئ، كما يمكن عمل عجينة مكونة من بودرة القرفة، وعصير الليمون، وتوزيعها على البشرة المصابة، وخصوصاً على البثور، وتركها لمدة ليلة كاملة، ثمّ غسل البشرة بالماء، لكن تجدر الإشارة إلى تطبيق اختبار الحساسية قبل تجربته.

- صابون العسل لتفتيح البشرة
يساعد صابون العسل على تفتيح البشرة، ومنحها التبييض الطبيعي، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتريا والفطريات، بالإضافة إلى دوره في تخفيف تصبغات البشرة، وتقليل الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، والتي تتسبب بالشيخوخة المبكرة، ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، كما يضمن العسل إخفاء الندبات وصفاء البشرة وتقليل أي التهابات وسرعة التئام الجلد بشكل أسرع، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح الجلد التالف.

- صابون العسل لترطيب البشرة
يحافظ صابون العسل على رطوبة البشرة، فهو يمكن أن يساعد على امتصاص الماء والحفاظ عليه داخل الجلد، مما يحافظ على رطوبة البشرة، ويتركها ناعمة، ومشرقة، إضافة لحمايتها من الجفاف، والتجاعيد المبكرة، ويحتوي العسل على إنزيمات فعالة لترطيب البشرة بعمق ومنع فقدان الماء خارج البشرة، ما جعله مكوناً أساسياً في أغلب مستحضرات ترطيب البشرة.
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