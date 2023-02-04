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وصفة اليوم.. أم علي

للنساء فقط

2023-02-04 | 06:15
وصفة اليوم.. أم علي
1,883 مشاهدة

أم علي بالتوست خطوة بخطوة.. يعود السر وراء الطعم المميز لأطيب الحلويات العربية للمكونات البسيطة والخفيفة المستخدمة في إعداد حلى أم علي، تعلميها بالخطوات وقدميها بجميع المناسبات لديك

المكونات
- ثماني ملاعق كبيرة من الحليب المجفّف.
- خبز التوست الابيض.
- كوب من السكر.
- ستة أكواب ونصف من الماء.
- مئة وثلاثون غراماً من الزبدة.
- علبة ونصف من القشطة.
- ربع كوب من الكاجو.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف.
- ربع كوب من الصنوبر المقشر.
- ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.

طريقة التحضير
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- فرد خبز التوست ومدها وتقطيعها لمكعبات ذات حجم متوسط.
- وضع قطع خبز التوست في صينية الفرن إلى أن تتحمر لما يقارب الثلاثين دقيقة.
- إخراج الصينية من الفرن وترك القطع جانباً حتى تبرد قليلاً. وضع الكاجو، - واللوز، والصنوبر، والفستق الحلبي في الصينية، وإدخالها للفرن إلى تتحمّص ويتغير لونها وتركها جانباً.
- تذويب الحليب مع الماء بشكل جيد في وعاء.
- وضع الحليب المذوب، والقشطة، والسكر والزبدة في قدر، وتحريك المكونات على نار تكون خفيفة إلى أن يغلي مزيج القشطة، وتركه جانباً.
- وضع في صينية البايركس، طبقة من المكسرات وتليها طبقة من رقائق خبز التوست.
- سكب مزيج القشطة في صينية البايركس وإدخالها للفرن إلى أن يشتد قوام أم علي قليلاً وتصبح بعدها جاهزة للتقديم، مع إمكانية تزيين سطح الصينية بالمزيد من المكسرات.


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