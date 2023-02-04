وصفة اليوم.. أم علي

المكونات- ثماني ملاعق كبيرة من الحليب المجفّف.- خبز التوست الابيض.- كوب من السكر.- ستة أكواب ونصف من الماء.- مئة وثلاثون غراماً من الزبدة.- علبة ونصف من القشطة.- ربع كوب من الكاجو.- ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف.- ربع كوب من الصنوبر المقشر.- ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.طريقة التحضير- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.- فرد خبز التوست ومدها وتقطيعها لمكعبات ذات حجم متوسط.- وضع قطع خبز التوست في صينية الفرن إلى أن تتحمر لما يقارب الثلاثين دقيقة.- إخراج الصينية من الفرن وترك القطع جانباً حتى تبرد قليلاً. وضع الكاجو، - واللوز، والصنوبر، والفستق الحلبي في الصينية، وإدخالها للفرن إلى تتحمّص ويتغير لونها وتركها جانباً.- تذويب الحليب مع الماء بشكل جيد في وعاء.- وضع الحليب المذوب، والقشطة، والسكر والزبدة في قدر، وتحريك المكونات على نار تكون خفيفة إلى أن يغلي مزيج القشطة، وتركه جانباً.- وضع في صينية البايركس، طبقة من المكسرات وتليها طبقة من رقائق خبز التوست.- سكب مزيج القشطة في صينية البايركس وإدخالها للفرن إلى أن يشتد قوام أم علي قليلاً وتصبح بعدها جاهزة للتقديم، مع إمكانية تزيين سطح الصينية بالمزيد من المكسرات.