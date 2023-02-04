وصفة اليوم.. أم علي

المكونات
- ثماني ملاعق كبيرة من الحليب المجفّف.
- خبز التوست الابيض.
- كوب من السكر.
- ستة أكواب ونصف من الماء.
- مئة وثلاثون غراماً من الزبدة.
- علبة ونصف من القشطة.
- ربع كوب من الكاجو.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف.
- ربع كوب من الصنوبر المقشر.
- ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.
طريقة التحضير
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- فرد خبز التوست ومدها وتقطيعها لمكعبات ذات حجم متوسط.
- وضع قطع خبز التوست في صينية الفرن إلى أن تتحمر لما يقارب الثلاثين دقيقة.
- إخراج الصينية من الفرن وترك القطع جانباً حتى تبرد قليلاً. وضع الكاجو، - واللوز، والصنوبر، والفستق الحلبي في الصينية، وإدخالها للفرن إلى تتحمّص ويتغير لونها وتركها جانباً.
- تذويب الحليب مع الماء بشكل جيد في وعاء.
- وضع الحليب المذوب، والقشطة، والسكر والزبدة في قدر، وتحريك المكونات على نار تكون خفيفة إلى أن يغلي مزيج القشطة، وتركه جانباً.
- وضع في صينية البايركس، طبقة من المكسرات وتليها طبقة من رقائق خبز التوست.
- سكب مزيج القشطة في صينية البايركس وإدخالها للفرن إلى أن يشتد قوام أم علي قليلاً وتصبح بعدها جاهزة للتقديم، مع إمكانية تزيين سطح الصينية بالمزيد من المكسرات.