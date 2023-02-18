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تعرفي على فوائد زيت الجرجير للشعر والبشرة

للنساء فقط

2023-02-18 | 06:16
تعرفي على فوائد زيت الجرجير للشعر والبشرة
685 مشاهدة

بعد انتشاره في العديد من الدول، عرف زيت الجرجير في عالم التجميل بشكل واسع، ويعد خياراً مثالياً لكل من تبحث عن الجمال، سواء لنضارة البشرة وحل مشكلاتها أو الحصول على شعر لامع وصحي.

الجرجير هو كنز من المعادن وكذلك الفيتامينات، حيث يحتوي على العديد من القيم الغذائية التي تعود بفوائد لا حصر لها على كل من الصحة والجمال، ويعود ذلك إلى استخلاصه من أوراق الجرجير المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة المفيدة للصحة والشعر كالحديد والزنك والبوتاسيوم والصوديوم وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج ومضادات الأكسدة، ويعمل على تقوية جذور الشعر وترطيبه.

- فوائده للشعر
يساهم هذا الزيت في تسريع نمو الشعر بسرعة ويمنع تساقطه، وذلك لاحتوائه على المعادن وفيتامين ج، وبالتالي جعله أكثر كثافة وحيوية، كما يحافظ على الشعر وفروة الرأس من عدوى الالتهابات البكتيرية، ويعد مطهراً قوياً للمساعدة في الحفاظ على فروة الرأس صحية ونظيفة، ويمنع جفافها، كما يعمل على تقوية بصيلات الشعر، مما يقوي الشعر من جذوره، ويساعد على تنعيم الشعر، وذلك لاحتوائه على الزنك، والكالسيوم، والحديد.

- فوائده للبشرة
يعتبر زيت الجرجير من أهم الزيوت الطبيعية، وخاصة للاعتناء بمنطقة الوجه، حيث يرطب البشرة بشكل سحري، ويوفر حماية من حرارة الشمس، كما يقي من الأمراض الجلدية المناعية مثل البهاق والصدفية، ويقي من الإصابة بسرطان الجلد، ويحمي الجلد من أي خطر، كما يعمل على تفتيح البشرة، وإزالة الهالات السوداء التي تسبب معاناة لكل سيدة، ويزيل النمش والكلف الذي يزعج أغلب النساء، إلى جانب كونه يقضي على البقع الداكنة في الوجه، والتي تعطي مظهراً غير جذاب، إلى جانب مقاومه حب الشباب وتخليصك من الجلد الميت، وهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الوجه، فيعطها لوناً وردياً ويكافح الشيخوخة، وهو مهم في مقاومة التجاعيد، حيث يقضي على علامات التقدم في السن حول العين والفم ليجعلك تبدين أكثر شباباً.
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