وصفة اليوم.. كيكة الموز بالزبادي

كيك الزبادي بالموز ... من كيكات شهية تناسب جميع الأذواق، إليكِ خطوات عمل كيك الزبادي بالموز الطرية والطيبة، جربيها الآن وقدميها لعائلتك.
- المكونات
- الزبدة: 125 غراماً
- السكر البني: كوب
- الفانيليا: ملعقة صغيرة
- البيض: 3 حبات
- طحين: 3 اكواب
- بيكربونات الصودا: ربع ملعقة صغيرة
- زبادي: كوب ونصف
- الموز: كوب ونصف (مهروس)
- الجوز: نصف كوب (مفروم / للتزيين)
- الموز: نصف كوب (شرائح / للتزيين)
- جبن كريمي: 250 غراماً
- سكر البودرة: ربع كوب
- زبادي: 2 ملعقة كبيرة
- طريقة التحضير
1- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
2- حضّري صينية فرن مربعة الشكل، وادهنيها بالزيت والطحين وإفرشي بها ورق الزبدة.
3- في وعاء عميق، اخفقي جيداً الزبدة مع السكر، والفانيليا، ولعدة دقائق حتى تحصلي على قوام كريمي.
4- أضيفي حبات البيض مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الطحين، وبيكربونات الصودا، والزبادي، والموز، ثم قلّبي حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم ضعي المزيج في الصينية ووزعيه بالتساوي.
5- أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.
6- للتزيين: اخفقي الجبن الكريمي مع السكر جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبادي مع الاستمرار في الخفق حتى تمام التجانس، وزيّني الكيكة بمزيج الجبن الكريمي، وشرائح الموز، والجوز، ثم قدميها.