وصفة اليوم.. كيكة الموز بالزبادي

- المكونات- الزبدة: 125 غراماً- السكر البني: كوب- الفانيليا: ملعقة صغيرة- البيض: 3 حبات- طحين: 3 اكواب- بيكربونات الصودا: ربع ملعقة صغيرة- زبادي: كوب ونصف- الموز: كوب ونصف (مهروس)- الجوز: نصف كوب (مفروم / للتزيين)- الموز: نصف كوب (شرائح / للتزيين)- جبن كريمي: 250 غراماً- سكر البودرة: ربع كوب- زبادي: 2 ملعقة كبيرة- طريقة التحضير1- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.2- حضّري صينية فرن مربعة الشكل، وادهنيها بالزيت والطحين وإفرشي بها ورق الزبدة.3- في وعاء عميق، اخفقي جيداً الزبدة مع السكر، والفانيليا، ولعدة دقائق حتى تحصلي على قوام كريمي.4- أضيفي حبات البيض مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الطحين، وبيكربونات الصودا، والزبادي، والموز، ثم قلّبي حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم ضعي المزيج في الصينية ووزعيه بالتساوي.5- أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.6- للتزيين: اخفقي الجبن الكريمي مع السكر جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبادي مع الاستمرار في الخفق حتى تمام التجانس، وزيّني الكيكة بمزيج الجبن الكريمي، وشرائح الموز، والجوز، ثم قدميها.