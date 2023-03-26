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تعرفي على مأكولات ضرورية للعناية بالشعر في رمضان

للنساء فقط

2023-03-26 | 07:23
تعرفي على مأكولات ضرورية للعناية بالشعر في رمضان
668 مشاهدة

النظام الغذائي يتبدل كلياً في شهر رمضان المبارك، وهذا ما ينعكس على البشرة والشعر بوضوح تام. لذلك، تبدو العناية بالشعر في رمضان ضرورية، خصوصاً أن أكثرية السيدات لا ينتبهن الى ان ما يتناولنه يؤثر في أجسامهن وعلى جمالهن وشعرهن. وبما أن شعر المرأة تاج أنوثتها.

نقدم لكم أبرز المعادن والفيتامينات التي من المفترض التركيز عليها في رمضان 2023، من أجل ضمان عناية مطلقة بصحة الشعر وليونته ومتانته وكثافته.

1- البروتيينات: معروف أن الشعر مصنوع من البروتيين بحد ذاته، لذلك من الضروري أن تحرصي على توافر البروتيينات على المائدة الرمضانية، من أجل الحفاظ على شعر صحي وقوي. فإذا أهملت تناول البروتيينات في رمضان 2023، توقعي أن يصبح شعرك جافاً وضعيفاً وقابلاً للتكسر. من المأكولات التي ينصح بها هي اللحوم الحمراء والتونا والدجاج والحبش والسمك، إضافة الى منتجات الألبان والبيض.

2- الحديد: يعتبر من المعادن الأساسية للحفاظ على كثافة الشعر وصحته، ومعروف أن نقص هذا المعدن يتسبب بتساقط الشعر، لأن بصيلات الشعر تتغذى منه. لذلك أن عدم التركيز على المأكولات المشبعة بالحديد في رمضان، سيؤثر سلباً في دورة حياة الشعرة عبر حرمانها من الأوكسيجين وسائر المغذيات. هنا لا بد من التذكير بضرورة تناول اللحوم الحمراء والسبانخ والبروكولي والعدس، من أجل الحصول على كمية وافرة من الحديد في رمضان.

3- فيتامين سي: يساعد الجسم في امتصاص الحديد. يعتبر الفيتامين سي مضاداً للاكسدة. من أهم المصادر، التوت على أنواعه والبروكولي والكيوي والبرتقال إضافة الى الفراولة. يساعد الفيتامين سي في تعزيز إنتاج مادة الكولاجين التي بدورها تغذي بصيلات الشعر.

4-الفيتامين أ: يحتاج الجسم إلى هذا الفيتامين من اجل انتاج الزهم (Sebum). تعتبر هذه المادة نوعاً من الزيوت التي ينتجها الشعر من أجل الحفاظ على فروة رأس صحية. عند نقصان هذا الفيتامين، تتراجع كمية الزهم ويصبح الشعر عرضة للجفاف وبالتالي التكسر. من المأكولات التي تساعد في توفير الفيتامين أ، المنتجات الحيوانية والخضار ذات اللون البرتقالي والأصفر اذ انها غنية بالبيتا كاروتين (الذي يصنع فيتامين أ) مثل الجزر والقرع.
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