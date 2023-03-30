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لمختلف مشاكل البشرة.. تعرفي على فوائد العسل

للنساء فقط

2023-03-30 | 07:27
لمختلف مشاكل البشرة.. تعرفي على فوائد العسل
619 مشاهدة

لطالما كان استخدام العسل شائعاً بين النساء، ليس بسبب طعمه الحلو الشهي وفوائده الصحية الكثيرة، وإنما كمكون جمالي أثبت قدرة كبيرة على معالجة مشاكل البشرة بمختلف أشكالها. فهو يمتاز بخصائصه الكثيرة التي تمد البشرة بالفيتامين ومضادات الأكسدة الضرورية لتحافظ على إشراقتها ولونها الموحد وشبابها. وفي ما يلي، نرصد أبرز فوائد العسل للبشرة.

- أبرز فوائده للبشرة
فوائد العسل للبشرة كثيرة، فهو فعال جداً في ترطيب البشرة ومنع إصابتها بالجفاف، مما يحد من تعرضها للتقشر والتشققات والتقرحات.
كذلك، يعمل العسل على تنظيف مسام البشرة نظراً الى احتوائه على الأنزيمات وامتلاكه خصائص مضادة للجراثيم تمنع تراكم البكتيريا على سطح البشرة.
إضافة الى ذلك، يعد العسل مقشراً فعالاً للبشرة، فهو يشتمل على مواد مضادة للأكسدة وأنزيمات تساعد في تطهير البشرة وتغذيها وتعزيز صحة وجمال مظهرها.
يعالج العسل أيضاً، حب الشباب والندوب من خلال تنظيف البشرة من البكتيريا المؤدية لظهور البثور.
وبفضل احتوائه على المركبات المضادة للالتهابات والجراثيم، يقلل العسل من ظهور الندوب والكدمات على البشرة.
والأهم من ذلك، يشتمل العسل على مضادات الأكسدة، التي تحارب شيخوخة البشرة، وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فيشد البشرة ويعيد إليها الشباب والإشراقة والحيوية.

- خلطة طبيعية لمختلف مشاكل البشرة
إن استخدام العسل والشوفان على البشرة، يعد خطوة مثالية للتخلص من مختلف مشاكل البشرة، في مقدمها، إعادة الحيوية والانتعاش الى البشرة الباهتة والشاحبة والمصفرة، والقضاء على التصبغات والهالات السوداء تحت العينين، بالإضافة الى أنه يعمل كمقشر للبشرة، إذ يزيل عنها خلايا الجلد الميت، وينظفها من الغبار والأتربة العالقة عليها.
فضلاً عن أنه يعمل على توحيد لون البشرة ومنحها ملمساً ناعماً.
يكفي أن تمزجي ملعقتين صغيرتين من كل من العسل ودقيق الشوفان جيداً، ومن ثم تقومين بتطبيق المزيج على بشرة وجهك، وتركه لمدة نصف ساعة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

- خلطة طبيعية لترطيب البشرة ومنحها النضارة والإشراقة
كذلك، بإمكانك تعزيز فوائد العسل للبشرة من خلال مزجه مع الأفوكادو وزيت جوز الهند، لتحضير أفضل خلطة طبيعية غنية بالأحماض الدهنية التي تساعد في تهدئة وترطيب البشرة الجافة ومنحها النضارة والإشراقة، فالأفوكادو غني بالأوميغا 3 التي تسهم في تعزيز خلايا الجلد التالفة وتقليل تهيجها، وبالمواد الأساسية التي تعمل على تنعيم وترطيب البشرة الجافة، وتجديد الخلايا وإزالة الشوائب والأوساخ المتراكمة على سطحها.
اهرسي ربع ثمرة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من كل من العسل وزيت جوز الهند. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس.
طبقي الخليط على بشرة وجهك بالكامل واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك بغسول لطيف وشطفيه بالماء البارد.
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