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3 وصفات للتخلص من حبوب البشرة

للنساء فقط

2023-04-02 | 07:17
3 وصفات للتخلص من حبوب البشرة
772 مشاهدة

تظهر الحبوب على سطح البشرة نتيجة عوامل عدة منها ما هو وراثي ومنها ما هو مرتبط ببعض العادات السيئة التي نمارسها والعناية الخاطئة بالبشرة، وتتأثر حوالي 40% من النساء بين سن الـ25 والـ40 بهذه المشكلة مقارنة مع 10% فقط من الرجال البالغين. وعلى الرغم من أنها مرض جلدي بحت، تؤثر حبوب الوجه في نفسية المرأة وتشعرها بعدم الثقة. كما أنها تمنعها من الحصول على مكياج ناجح ومشرق.

إذا كنت من اللواتي يعانين مشكلة ظهور حبوب الوجه، إليكِ بعض الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل والتي تساعدك في إخفاء حبوب الوجه بسرعة.

1- خلطة ماء الورد والليمون
في وعاء نظيف تماماً، ضعي نصف كوب من عصير الليمون مع ربع فنجان من ماء الورد وامزجيهما جيداً. استخدمي القطن لمسح وجهك بالكامل بهذه الخلطة. كما بإمكانك تبليله حتى يبقى منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.
يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتيجة المرجوة.

2- خلطة البيض والعسل
بفضل مكوناته الطبيعية المغذية، يساعد البيض في تعزيز مرونة البشرة وتطهيرها. أما العسل فله مفعول مرطب. ضعي في الخلاط الكهربائي صفار بيضة واحدة وأضيفي إليها ملعقتين من العسل والقليل من عصير الليمون. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس. استخدمي المزيج كقناع على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر والصابون البلدي.
يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتيجة المرجوة.

3- خلطة الزبادي والعسل
يحتوي العسل على مضادات طبيعية للفطريات والبكتيريا. أما الزبادي فيساعد في تطهير البشرة من الأوساخ المتراكمة على سطحها والتي تتسبب في انسداد مسام الوجه. لتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة إلى ملعقة من الزبادي وملعقة من العسل. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس تستخدمينه كقناع على وجهك لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الدافئ والصابون البلدي.
بإمكانك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع إلى أن تختفي الحبوب.
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