في يومين فقط.. علاج تشقق القدمين بالمكونات الطبيعية

- ما الذي يسبب التشققات في الأقدام؟- إهمال القدمين وعدم ترطيبهما بانتظام.- التقدم في السن، الذي يؤدي إلى انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية في البشرة، وانخفاض سماكة الجلد.- تعرض البشرة للتلف بشكل متكرر، نتيجة الاحتكاك الشديد والفرك والتعرض لظروف قاسية مثل: الهواء الجاف والبرد الشديد.- التهاب الجلد، ونقص التغذية، والأكزيما والعدوى الفطرية.- المشي حافية القدمين باستمرار، وارتداء أحذية مفتوحة طوال الوقت، وتركهما من دون عناية وترطيب أو تقشير.- طرق علاج فعالة باستخدام مكونات طبيعية- غسل القدمين ودهنهما بالفازلينتعد هذه الطريقة من أفضل وأسرع الطرق الطبيعية لعلاج تشقق القدمين خلال يومين فقط.. انقعي قدميك بالماء الفاتر لبضع دقائق فقط، من ثم اغسليهما باستخدام الصابون والماء الدافئ، بعدها جففيهما جيداً وانتظري كي يجفّا تماماً، من ثم ادهنيهما بالفازلين وارتدي جوارب قطنية، واتركيهما لليلة كاملة.- زبدة الشياتحتوي زبدة الشيا على خصائص مرطبة ومنعمة للبشرة، مما يجعلها أحد أفضل المكونات الطبيعية المفيدة في علاج القدمين المتشققتين بشكل سريع. ضعي كمية كافة من زبدة الشيا مباشرة على قدميك، أو خففيها قليلاً بأحد الزيوت الطبيعية ودلكي قدميك قليلا بحركات هادئة، ارتدي الجوارب واتركيها حتى اليوم التالي.- العسلكذلك، يعتبر العسل من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن اللجوء إليها في علاج تشقق القدمين. وباستطاعتك استخدامه بطريقتين مختلفتين: الأولى، ضعي العسل مباشرة على قدميك واتركيه لمدة ربع ساعة، بعدها اغسلي قدميك جيداً وشطفيهما بالمياه الدافئة.. أما الطريقة الثانية، فامزجي العسل مع دقيق الأرز وعصير الليمون، من ثم طبقي المزيج على قدميك المتشققتين، واتركي المزيج لمدة نصف ساعة، بعدها اغسليهما بالماء الفاتر.- زيت جوز الهنديعمل زيت جوز الهند على ترطيب القدمين، وعلى نمو خلايا الجلد الجديدة بشكل أسرع، مما يعزز التئام التشققات التي تنتج من جفاف القدمين قبل الذهاب إلى النوم، دلكي قدميك بزيت جوز الهند البِكر، بحركات دائرية هادئة، واتركيها إلى اليوم التالي، مع الحرص على ارتداء الجوارب للاحتفاظ برطوبة القدمين.