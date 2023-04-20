تعرفي على طريقة عمل كليجة العيد العراقية

هل تعرفين وصفة الكليجة العراقية؟ إليك خطوات تحضيرها.- المقادير- 4 كوب دقيق ابيض- 1,1/2 كوب مخلوط سمنة وزبدة مذوبة- ملعقة صغيرة ملح- 4 ملاعق كبيرة سكر- بيضة- 5 ملاعق كبيرة حليب بودرة- هيل مطحون- ملعقة كبيرة خميرة- للحشوة- تمر منزوع النوى ومحموس قليلا بالزيت مع رشة هيل.- سمسم مطحون مخلوط مع سكر ورشة هيل.- جوز مكسر مع رشة قرفة وهيل وقليلاً من السكر.- جوز الهند مخلوط مع سكر ورشة هيل.- طريقة التحضير١- نذوب السمنة والزبدة ونتركها تبرد.٢- نخلط المواد الجافة بعد نخلها.٣- نذوب الخميرة مع رشة سكر وماء دافئ للعجن ونتركها تتفاعل.٤- بعد خلط المواد الجافة، نقوم بحفرة في الوسط ونصبّ كمية الدهن بالتدريج ونفرك الدقيق بالسمنة. نظل نضيف السمنة ونفرك الدقيق حتى يدخل الى كل جزيئات الطحين.٥- نضيف الخميرة والماء والبيضة المخفوقة ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية. نغطيها ونتركها تختمر لمدة 2/1 ساعة أو حسب حرارة المكان.٦- نقوم بكرة صغيرة من العجينة ونفتحها ونحشيها بأي نوع من الحشو تمر او جوز او سمسم او جوز هند.٧- ندهن الوجه بالحليب او بصفار بيضة مع رشة سكر.