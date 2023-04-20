تعرفي على طريقة عمل كليجة العيد العراقية

هل تعرفين وصفة الكليجة العراقية؟ إليك خطوات تحضيرها.
- المقادير
- 4 كوب دقيق ابيض
- 1,1/2 كوب مخلوط سمنة وزبدة مذوبة
- ملعقة صغيرة ملح
- 4 ملاعق كبيرة سكر
- بيضة
- 5 ملاعق كبيرة حليب بودرة
- هيل مطحون
- ملعقة كبيرة خميرة
- للحشوة
- تمر منزوع النوى ومحموس قليلا بالزيت مع رشة هيل.
- سمسم مطحون مخلوط مع سكر ورشة هيل.
- جوز مكسر مع رشة قرفة وهيل وقليلاً من السكر.
- جوز الهند مخلوط مع سكر ورشة هيل.
- طريقة التحضير
١- نذوب السمنة والزبدة ونتركها تبرد.
٢- نخلط المواد الجافة بعد نخلها.
٣- نذوب الخميرة مع رشة سكر وماء دافئ للعجن ونتركها تتفاعل.
٤- بعد خلط المواد الجافة، نقوم بحفرة في الوسط ونصبّ كمية الدهن بالتدريج ونفرك الدقيق بالسمنة. نظل نضيف السمنة ونفرك الدقيق حتى يدخل الى كل جزيئات الطحين.
٥- نضيف الخميرة والماء والبيضة المخفوقة ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية. نغطيها ونتركها تختمر لمدة 2/1 ساعة أو حسب حرارة المكان.
٦- نقوم بكرة صغيرة من العجينة ونفتحها ونحشيها بأي نوع من الحشو تمر او جوز او سمسم او جوز هند.
٧- ندهن الوجه بالحليب او بصفار بيضة مع رشة سكر.