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للموز وقشوره فوائد رائعة تعرفي عليها

للنساء فقط

2023-04-24 | 07:12
للموز وقشوره فوائد رائعة تعرفي عليها
1,224 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

الموز فاكهة محببة كثيراً لدى الصغار كما الكبار، وهي حليفة الرياضيين.. وإذا كان هناك فاكهة واحدة يمكن تناولها من دون اعتدال بعد التفاح، فهي الموز.. واحرصي على عدم الاستهانة بقوة قشرة الموز أيضاً، لأن لها استعمالات مهمة.

تعرفي على فوائد الموز الصحية للجسم

- الموز مضاد للأكسدة قوي

الموز غني بمضادات الأكسدة، وهو يعمل على تنشيط الجسم، ويفيد القلب والجهاز القلبي الوعائي. كما أنه يساعد في محاربة بعض أنواع السرطان والشيخوخة.. يفسر ثراؤه في الكربوهيدرات سببَ استهلاك الرياضيين له أثناء التمرين، فالسكريات التي يحصل عليها الرياضيون من الموز، والتي يسهل استيعابها في وقت قياسي، تسهِّل عملية التعافي بعد مباراة أو منافسة شديدة.. كما أن الموز، الذي يتمتع بخصائص متجددة، يجلب أيضاً الشعور بالشبع، ويمكن إعطاؤه للأطفال على وجبة الفطور الصباحية.

- قشر الموز علاج طبيعي للدغات

إذا أكلت لب الموز فقط، فلا يجب أن تنسي قشر هذه الفاكهة، خاصة في حالة لدغات البعوض.. يتم تطبيق الجزء الداخلي من قشره مباشرة على المنطقة المراد علاجها لمدة عشر دقائق تقريباً، بعد تطهيرها جيداً بالماء والصابون.. هذه الطريقة الطبيعية تقلل الالتهاب، وكذلك الحكة التي تنتج عن اللدغات.

- قشر الموز حل للحصول على أسنان بيضاء
إذا لم يحل محل العلاج الذي أجراه متخصص، فإن الموز الغني بالبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم، يحد من ظهور البقع الصفراء على الأسنان.. قبل أن تغسلي أسنانك بالفرشاة ليلا، افركيها بالجزء الداخلي من قشر الموز لمدة ثلاث دقائق، وكرري هذه العملية لمدة أسبوعين.. وستكون النتيجة واضحة للعيان.. ربما يهمك الاطلاع على طرق العناية بالأسنان.

- غذاء مضاد للاكتئاب
ومن المعروف أن الموز يحسن المزاج.. إنه يحتوي بالفعل على التربتوفان، الذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (ناقل عصبي)، وسيؤثر على الحالة المزاجية.. لذلك، فإن استهلاكه يساعد في مكافحة التوتر والقلق والعصبية على أساس يومي.

- يقي من فقر الدم ومشكلة الإمساك
يقلل محتواه العالي من الحديد من خطر الإصابة بفقر الدم، ويحفز إنتاج الهيموجلوبين، ويحارب مشكلة الإمساك.. يعمل فيتامين بي6 "B6" الذي يحتوي عليه أيضاً، كمنظِّم لمستويات السكر في الدم، ويساهم في إنتاج الأجسام المضادة.. يعتبر مخفوق الحليب والموز (ميلك شيك) علاجاً فعالاً لآلام المعدة.
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