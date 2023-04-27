Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إيران تكشف الاعترافات الأولية بشأن اغتيال سليماني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرفي على فوائد الشاي الأخضر للبشرة

للنساء فقط

2023-04-27 | 07:32
تعرفي على فوائد الشاي الأخضر للبشرة
494 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

يحتوي الشاي الأخضر على مكونات مضادة للأكسدة تساعد في حماية البشرة من التلف. كما يساعد في تقليص مسامات الوجه الواسعة، وبالتالي يعالج مشكلة الإفرازات الدهنية الزائدة التي تؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء وانتشار حب الشباب. كذلك يلعب الشاي الأخضر دور المقشر للبشرة، يساعدها في التخلّص من الشوائب والخلايا الميتة.

أليكم بعض وصفات الشاي الأخضر التي تساعدكِ في الحصول على بشرة صحية ومشرقة:

- الشاي الأخضر وعصير الليمون

يساعد الشاي الأخضر في تقليص مسامات الوجه الواسعة ويعمل عصير الليمون بدوره على تطهير المسامات وإنعاشها. في وعاء نظيف ضعي كمية من أوراق الشاي الأخضر، ما يعادل نصف كوب، وأضيفي إليها كمية مماثلة من عصير الليمون. اخلطي المكونين للحصول على مزيج واحد متجانس، تستخدمينه على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.
يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة كل 10 أيام.
تساعد هذه الوصفة في تنظيف البشرة من الأعماق وتنشيط الدورة الدموية فيها، يمكنك اعتمادها مرة كل عشرة أيام.

- الشاي الأخضر والعسل وزيت الزيتون
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للأكسدة، ويحتوي العسل بدوره على تركيبة مضادة للالتهابات، أما زيت الزيتون فهو غني بالفيتامين E المغذي للبشرة.

في وعاء نظيف، ضعي ملعقتين من العسل الطبيعي وأضيفي إليهما نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من الشاي الأخضر المغلي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.
تساعد هذه الوصفة في تنقية البشرة وترطيبها ويمكنك اعتمادها مرة في الأسبوع.

- الشاي الأخضر وزبدة الشيا
فوائد زبدة الشيا على البشرة كثيرة وأبرزها قدرتها على ترطيبها من الأعماق ومنحها ملمساً حريرياً ناعماً.
في وعاء نظيف ضعي نصف فنجان من زبدة الشيا الذائبة وأضيفي إليها ربع فنجان من زيت جوز الهند وكمية مماثلة من زيت الزيتون واخلطي المكوّنات حتى تصبح مزيجاً متجانساً. أضيفي إلى المزيج نصف كوب من الشاي الأخضر المغلي وحركّي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تضعينها قناعاً على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.
تساعد هذه الوصفة في ترطيب البشرة من الأعماق ويمكنك اعتمادها مرتين في الأسبوع
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
27
2023-04
27 Apr 2023
Alsumaria Tv
الحادثة الرابعة خلال ساعات.. فتاة تشنق نفسها في بغداد
Play
12:24 | 2023-04-27 12:24 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
الحادثة الرابعة خلال ساعات.. فتاة تشنق نفسها في بغداد
27
2023-04
27 Apr 2023
Alsumaria Tv
إيران تكشف الاعترافات الأولية بشأن اغتيال سليماني
Play
12:01 | 2023-04-27 12:01 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
إيران تكشف الاعترافات الأولية بشأن اغتيال سليماني
27
2023-04
27 Apr 2023
Alsumaria Tv
بريطانيا حول الأوضاع بالسودان: نضغط لتمديد "الهدنة" 72 ساعة
Play
11:58 | 2023-04-27 11:58 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
بريطانيا حول الأوضاع بالسودان: نضغط لتمديد "الهدنة" 72 ساعة
27
2023-04
27 Apr 2023
Alsumaria Tv
شرطة الانبار توضح حقيقة القبض على عصابة يقودها ضابط شرطة
Play
11:51 | 2023-04-27 11:51 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
شرطة الانبار توضح حقيقة القبض على عصابة يقودها ضابط شرطة
27
2023-04
27 Apr 2023
Alsumaria Tv
تامر حسني وبوسيل يعلنان انفصالهما رسمياً
Play
11:48 | 2023-04-27 11:48 Alsumaria TV Alsumaria TV
فن وثقافة
تامر حسني وبوسيل يعلنان انفصالهما رسمياً
27
2023-04
27 Apr 2023
Alsumaria Tv
في مياه الخليج.. فقدان وإصابة افراد طاقم سفينة إيرانية بحادث اصطدام
Play
11:26 | 2023-04-27 11:26 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
في مياه الخليج.. فقدان وإصابة افراد طاقم سفينة إيرانية بحادث اصطدام
سلّم الرواتب الجديد في العراق.. أرقام تصدم الموظفين وهذه أخر الإجراءات
21.47%
04:36 | 2023-04-27
سلّم الرواتب الجديد في العراق.. أرقام تصدم الموظفين وهذه أخر الإجراءات
04:36 | 2023-04-27
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل
18.76%
13:39 | 2023-04-26
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل
13:39 | 2023-04-26
الانخفاض مستمر.. أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
17.49%
04:08 | 2023-04-26
الانخفاض مستمر.. أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
04:08 | 2023-04-26
التقاعد تكشف أسباب عدم صرف رواتب المتقاعدين قبل العيد
16.22%
15:10 | 2023-04-25
التقاعد تكشف أسباب عدم صرف رواتب المتقاعدين قبل العيد
15:10 | 2023-04-25
اغتيال القيادي الإيراني &quot;عباس سليماني&quot;
14.04%
05:12 | 2023-04-26
اغتيال القيادي الإيراني "عباس سليماني"
05:12 | 2023-04-26
العراق يُعطل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل
12.02%
05:08 | 2023-04-27
العراق يُعطل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل
05:08 | 2023-04-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.