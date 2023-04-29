وصفة اليوم.. طريقة تحضير الكشري المصري

- الأرز: 4 اكواب (أرز حبة صغيرة، منقوع ومغسول)- العدس الأسود: كوبان (مسلوق)- المعكرونة: كوبان (مسلوقة)- شعيرية: كوب (مسلوقة)- حمص: كوب (مسلوق)- البصل: 3 حبات (مفروم جوانح ومقلي)- ملح: ملعقة كبيرة- بهارات مشكلة: ملعقة كبيرة- الكمون: ملعقة صغيرة- الزيت: ربع كوب- البصل: 1 حبة (صغير الحجم)- الماء: 6 اكواب- عصير الطماطم: 6 حبات- الكمون: ملعقة كبيرة- الخل الأبيض: ملعقتان كبيرتان- ملح: ملعقة كبيرة- الثوم: 4 فصوص- فلفل أخضر حار: 2 قرن- معجون الطماطم: ملعقتان كبيرتان- عصير الليمون: ملعقتان كبيرتان- الزيت: ملعقة كبيرةلتحضر الكشري: نضع الزيت في القدر، ثم نضع البصل ونقلب حتى يصبح بني اللون، ثم نضيف الأرز، والعدس، والملح، والبهارات، والكمون، ثم نضيف الماء ويترك لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.لتحضير الصوص: نضع الزيت ثم الثوم ثم الفلفل الأخضر ثم نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات والكمون والملح والخل وعصير الليمون ويترك على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتكاثف الصوص.للتقديم: يوضع الأرز في صحن التقديم ثم المعكرونة ثم الشعيرية ثم الحمص ثم البصل المقلي ثم الصوص ويقدم.