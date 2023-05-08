طريقة عمل فتة الحمص السورية

السومرية نيوز- للنساء فقط
فتة الحمص المنزلية السهلة.. بخطوات سهلة وبسيطة، قدمي على سفرتك أطيب وصفات المقبلات الشامية المعروفة من وصفات الفتات.
المكونات
حمص: 300 غراماً (مسلوق)
- مرق: نصف كوب (مرق سلق الحمص)
- الطحينية: نصف كوب
- لبن زبادي: كوب
- عصير الليمون: 1 حبة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- ملح: ملعقة صغيرة
- الماء: ربع كوب
- الخبز العربي: 5 أرغفة (صغير الحجم / مقطع مكعبات ومقلي)
- مرق: كوب (مرق سلق الحمص / كمية إضافية)
- حمص : ربع كوب (حبّ مسلوق / كمية إضافية)
- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)
- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)
طريقة التحضير
- اخلطي الحمص المسلوق مع نصف كوب ماء سلق الحمص بمحضرة الطعام.
- أضيفي لمحضرة الطعام اللبن وعصير الليمون والطحينية والثوم المهروس والملح واضربي المزيج مع إضافة ربع كوب الماء.
- اخلطي الخبز مع كوب ماء سلق الحمص وربع كوب الحمص الحب والحمص المطحون وضعي المزيج في طبق التقديم.
- وزعي البقدونس المفروم والقليل من زيت زيتون وحمص حب والكمون للتزيين وقدميها دافئة.