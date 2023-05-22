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عمل أفخاذ الدجاج بالطريقة الصينية

للنساء فقط

2023-05-22 | 07:33
عمل أفخاذ الدجاج بالطريقة الصينية
51 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

يتميز الطعام الصيني بنكهته الشهية، عدا فوائده لتعزيز مناعة الجسم، نظراً لأنه يُطهى بطريقة صحية، وغالباً تستخدم فيه مكونات طبيعية، وخضروات طازجة.

نقدم لك طريقة إعداد أفخاذ الدجاج على الطريقة الصينية، بمكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت.

المقادير والمكونات:
- كيلوغرام من أفخاذ الدجاج.
- رشة من الملح، حسب الذوق.
- رشة من مسحوق الفلفل الأسود.
- رشة من السمسم الأسود.
- 100 مللتر من صوص الصويا.
- حزمة من البصل الأخضر.
- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.
- ملعقة كبيرة من الطحين.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.

طريقة التحضير:
- اغسلي أفخاذ الدجاج جيداً، وانقعيها في صوص الصويا والخل والملح والفلفل 3 ساعات قبل الطهو.
- في مقلاة غير لاصقة، سخني زيت السمسم جيداً.
- اقلي أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي المائل إلى البني قليلاً.
- ذوبي الطحين والعسل في كوب ماء.
- أضيفي مزيج الماء والطحين إلى الدجاج، واتركيه ينضج لمدة 10 دقائق تقريباً مع المتابعة.
- قطعي البصل الأخضر قطعاً صغيرة متساوية الحجم.
- أضيفي قطع البصل الأخضر للدجاج قبل رفعه عن النار بـ3 دقائق.
- رصي الدجاج في صحن التقديم، وزينيه بحبات السمسم الأسود.
- قدمي أفخاذ الدجاج ساخنة مع صوص الصويا، والأرز الأبيض، حسب الذوق.
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