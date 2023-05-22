عمل أفخاذ الدجاج بالطريقة الصينية

نقدم لك طريقة إعداد أفخاذ الدجاج على الطريقة الصينية، بمكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت.المقادير والمكونات:- كيلوغرام من أفخاذ الدجاج.- رشة من الملح، حسب الذوق.- رشة من مسحوق الفلفل الأسود.- رشة من السمسم الأسود.- 100 مللتر من صوص الصويا.- حزمة من البصل الأخضر.- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.- ملعقة كبيرة من الطحين.- ملعقة كبيرة من العسل.- ملعقتان كبيرتان من الخل.طريقة التحضير:- اغسلي أفخاذ الدجاج جيداً، وانقعيها في صوص الصويا والخل والملح والفلفل 3 ساعات قبل الطهو.- في مقلاة غير لاصقة، سخني زيت السمسم جيداً.- اقلي أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي المائل إلى البني قليلاً.- ذوبي الطحين والعسل في كوب ماء.- أضيفي مزيج الماء والطحين إلى الدجاج، واتركيه ينضج لمدة 10 دقائق تقريباً مع المتابعة.- قطعي البصل الأخضر قطعاً صغيرة متساوية الحجم.- أضيفي قطع البصل الأخضر للدجاج قبل رفعه عن النار بـ3 دقائق.- رصي الدجاج في صحن التقديم، وزينيه بحبات السمسم الأسود.- قدمي أفخاذ الدجاج ساخنة مع صوص الصويا، والأرز الأبيض، حسب الذوق.