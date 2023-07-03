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تعرفي على 3 وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

للنساء فقط

2023-07-03 | 07:44
تعرفي على 3 وصفات طبيعية لتنعيم الشعر
160 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، ذات خصائص علاجية رائعة في تنعيم الشعر، بما في ذلك تعزيز لمعانه، تغنيك عن استخدام منتجات العناية بالشعر الباهظة الثمن. فما رأيك في تطبيقها لتنعيم شعرك وفرد خصلاته المتشابكة؟

إليك، ثلاث وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، لا تقتصر فوائدها على تنعيم شعرك فحسب، بل تحافظ على صحته وتعزز من حيويته ولمعانه.

- وصفة الموز وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد
لهذه الوصفة فوائد جمّة للشعر، من تنعيم الشعر وتغذيته إلى حمايته من التقصف والتساقط.
المكونات:
- ربع كوب من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 3 ثمرات من الموز.
طريقة التحضير والتطبيق:
اخلطي قشور الموز والزيوت في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج لين ومتجانس. ثم، ضعيه على نار هادئة حتى يغلي. انتظري حتى يبرد، قبل تطبيقه على شعرك تماماً. انتظري ساعتين قبل شطفه بالشامبو الخالي من الكبريت، واستمتعي بشعر ناعم كالحرير.

كذلك، يمكنك تنعيم شعرك باستخدام الموز والبيض، لا سيما إذا كان شعرك ناشفاً يفتقر للمعان.

- وصفة العسل لتنعيم الشعر الجاف
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الطبية الفعالة في تنعيم الشعر، بخاصة الجاف.
المكوّنات:
- 3 ملاعق كبيرة من العسل
- ملعقة كبيرة من زيت طبيعي كزيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الأفوكادو.
طريقة التحضير:
امزجي المكونات مع بعضها البعض جيداً إلى أن يصبح المزيج ناعماً. طبقيه على شعرك بعد غسله بالشامبو واتركيه لمدّة 10 إلى 12 دقيقة. بعدها، اشطفي شعرك جيّداً بالماء الدافئ.

- وصفة الكرياتين الطبيعي لتنعيم الشعر الباهت
من وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، هي وصفة الكرياتين الطبيعي التي تقدّم فوائد رائعة للشعر على الطريقة البرازيلية.
المكونات:
- موزة ناضجة.
- تفاحة ناضجة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت خروع.
- ملعقة صغيرة من زيت السمسم.
- علبة زبادي.
طريقة التحضير والتطبيق:
بعد تقشير التفاحة وسلقها، ضعيها في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها جميع المكونات واخطلي جيداً للحصول على قوام لين ومتجانس. وزعي الخليط على شعرك، ابتداءً من فروة الرأس وحتى الأطراف. غطي شعرك بغطاء بلاستيكي وانتظري مدة ثلاث ساعات قبل شطفه بالشامبو والماء.

طبقي هذه الوصفة مرتين أسبوعياً، للحصول على شعر ناعم.

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