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6 طرق لتبييض الأسنان في المنزل

للنساء فقط

2023-07-04 | 07:40
6 طرق لتبييض الأسنان في المنزل
828 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

نريد جميعاً أسناناً ناصعة البياض مستقيمة وجميلة تماماً. لذلك من أجل الحصول على أسنان ناصعة البياض نقدم لك أبرز النصائح لتبييضها في المنزل.

هناك العديد من الطرق المتبعة من أجل التخلص من الأسنان الصفراء ومن أهم طرق تبيض الأسنان الصفراء:

1- قشر الموز
يمتاز قشر الموز بفوائده في تبييض الأسنان، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن الضرورية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي يتم امتصاصها عن طريق الأسنان.

طريقة التحضير
- يجب اختيار الموز الناضج، وعدم استخدام القشر الأسود.
- فرك الأسنان جيدًا بقشرة الموز الطازجة من الجهة الداخلية وبعد تقشيرها فورًا.
- أثناء وضع قشرة الموز على الأسنان عليك بإبقاء الفم مفتوحًا، والشفاه يجب أن تكون بعيدة عن الأسنان.
- عليك ترك قشر الموز لمدة تزيد عن 5 دقائق للاستفادة من آثارها.

2- صودا الخبز
صودا الخبز والمعروفة باسم بيكربونات الصوديوم هي واحدة من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها للتخلص من الأسنان الصفراء، وتساعد في إزالة لوحة الصفار وجعل أسنانك بيضاء اللون.

طريقة التحضير
- يمكنك مزج ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع إضافة القليل من معجون الأسنان، ثم ضع هذا الخليط لمرة أو مرتين في الأسبوع.
- يمكنك استخدام غسول الفم مع صودا الخبز لتبييض أسنانك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز ونصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع كوب واحد من الماء البارد، لمدة ثلاث مرات في اليوم.
- يمكنك فرك أسنانك بلطف لمدة دقيقتين على الأقل مع صودا الخبز المخفف، ويمكن القيام بذلك مرتين في الأسبوع الأول، وبعد ذلك كل 15 يومًا.
- ولكن لا بدّ من التنبيه إلى أن الإفراط في استخدام صودا الخبز يمكن أن تجرد أسنانك من المينا الطبيعية، وتجعلها أكثر حساسية.

3- قشر البرتقال
تنظيف أسنانك باستخدام قشر البرتقال الطازج بشكل منتظم سوف يقلل من اللون الأصفر المتراكم على أسنانك

طريقة التحضير
- فرك قشر البرتقال بأسنانك كل ليلة قبل النوم، ففيتامين ج والكالسيوم المتواجدين في قشر البرتقال سوف يحارب الكائنات الدقيقة طوال الليل.
- إن في حال لم يتوفر لديك قشر البرتقال الطازج، يمكنك استخدام مسحوق قشر البرتقال المجفف.

4- الفراولة
تحتوي الفراولة على كمية كبيرة من فيتامين ج، مما يساعد على جعل أسنانك أكثر بياضًا.
طريقة التحضير
- طحن عدد قليل من الفراولة إلى عجينة، ثم فرك العجينة على أسنانك بلطف مرتين يوميًا لبضعة أسابيع، حتى تختفي المسحة الصفراء على أسنانك.
- خلط لب حبة الفراولة مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ونشر الخليط على أسنانك
- لبضع دقائق، ثم شطف فمك باستخدام فرشاة أسنانك مع المعجون للتخلص من أي بقايا.

5- الليمون
يمكن أن تساعد خاصية التبييض الموجودة في الليمون أيضًا في تبيض الأسنان الصفراء.
طريقة التحضير
- الغرغرة بعصير الليمون.
- فرك أسنانك بقشر الليمون هي واحدة من أفضل الطرق لجعل أسنانك بيضاء اللون.
- مزج بضع قطرات من عصير الليمون وبعض الملح، ومن ثم فركها ولصقها بقوة على أسنانك واللثة، وتركها لبضع دقائق ثم شطف فمك جيدًا بالماء.
- مسح الأسنان بعصير الليمون باستخدام قطنة.
- كما لا بدّ من الإشارة إلى أنه لا ينصح الإفراط باستخدام الليمون لأنه قد يؤثر على طبقة المينا، الأمر الذي يعرض أسنانك للإصابة بالحساسية.

6- الملح
يعد الملح أحد عوامل التطهير الأساسية للأسنان، والتي يتم استخدامها لجميع الأعمار، لأنه يساعد على تجديد محتوى المعادن المفقودة في الأسنان ويساعد على إحياء اللون الأبيض، ويستخدم عادةً:

يمكنك استخدام الملح بانتظام كل صباح كمسحوق للأسنان بدلًا من معجون الأسنان.
يمكنك خلط الملح بالفحم وتنظيف أسنانك به بانتظام.
يمكنك أيضًا خلط الملح مع صودا الخبز وفركه على أسنانك بلطف.
كما يجب عدم الإفراط باستخدام الملح لأنه يمكن أن يسبب ضررًا على اللثة ومينا الأسنان في بعض الحالات.


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