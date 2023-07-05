Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
رمضان 2023
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كييف تتهم موسكو: تخطط لاستفزازات خطيرة بمحطة نووية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرفي على طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

للنساء فقط

2023-07-05 | 07:37
تعرفي على طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن
528 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

تتبيلة دجاج مشوي تتعدد وصفات التتبيلات المضافة لطبخات الدجاج المشوي بالفرن، لكن اليوم جربي معنا وصفة بسيطة المقادير والشهية المذاق.

المقادير
- الدجاج: دجاجة (مقطع)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة
- ثوم بودرة: ملعقة صغيرة
- بودرة البصل: ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- الزنجبيل: ملعقة صغيرة
- هيل: ملعقة صغيرة (مطحون)
- ببريكا: ملعقة صغيرة
- الخل: 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير
- ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق، وتبليها بالملح، والفلفل، والبهارات، والزنجبيل، والهيل المطحون، والخل، وعصير الليمون، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والببريكا.
- قلبي قطع الدجاج لتتغطى بالكامل، ثم غطي الوعاء، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتشرب الدجاج بالتتبيلة.
- اشوي الدجاج، وثم قدميه ساخناً.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
05
2023-07
05 Jul 2023
Alsumaria Tv
عشائر الانبار تدعو الحكومة لمكافحة الفساد: سيناريو 2014 لن يتكرر
Play
11:05 | 2023-07-05 11:05 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
عشائر الانبار تدعو الحكومة لمكافحة الفساد: سيناريو 2014 لن يتكرر
05
2023-07
05 Jul 2023
Alsumaria Tv
العراق يؤكد على تعزيز التعددية الدولية ويبدي موقفاً من احداث فلسطين
Play
10:48 | 2023-07-05 10:48 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
العراق يؤكد على تعزيز التعددية الدولية ويبدي موقفاً من احداث فلسطين
05
2023-07
05 Jul 2023
Alsumaria Tv
عبر البحر الأسود.. مباحثات تركية – أمريكية بشأن اتفاق تصدير الحبوب
Play
10:42 | 2023-07-05 10:42 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
عبر البحر الأسود.. مباحثات تركية – أمريكية بشأن اتفاق تصدير الحبوب
05
2023-07
05 Jul 2023
Alsumaria Tv
بالفيديو: ازمة المياه في العراق.. تركيا لم تلتزم بالإتفاق
Play
10:36 | 2023-07-05 10:36 Alsumaria TV Alsumaria TV
إنفوغراف
بالفيديو: ازمة المياه في العراق.. تركيا لم تلتزم بالإتفاق
05
2023-07
05 Jul 2023
Alsumaria Tv
رسميا.. اهلي جدة السعودي يعلن تعاقده مع فيرمينو
Play
10:26 | 2023-07-05 10:26 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
رسميا.. اهلي جدة السعودي يعلن تعاقده مع فيرمينو
05
2023-07
05 Jul 2023
Alsumaria Tv
بغداد وطهران تؤكدان أهمية استثمار أجواء الاستقرار السياسي بالمنطقة
Play
10:15 | 2023-07-05 10:15 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
بغداد وطهران تؤكدان أهمية استثمار أجواء الاستقرار السياسي بالمنطقة
السوداني يصدر &quot;حزمة&quot; تغييرات في المواقع الأمنية.. السومرية تنشر الأسماء والتفاصيل
21.07%
06:33 | 2023-07-05
السوداني يصدر "حزمة" تغييرات في المواقع الأمنية.. السومرية تنشر الأسماء والتفاصيل
06:33 | 2023-07-05
تعليق جديد لـ&quot;موميكا&quot;: لن اقدم على حرق القرآن مجدداً
17.26%
15:13 | 2023-07-03
تعليق جديد لـ"موميكا": لن اقدم على حرق القرآن مجدداً
15:13 | 2023-07-03
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
16.01%
02:36 | 2023-07-05
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
02:36 | 2023-07-05
التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط
16.01%
05:02 | 2023-07-05
التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط
05:02 | 2023-07-05
أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي من الشمال إلى الجنوب
15.61%
03:15 | 2023-07-04
أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي من الشمال إلى الجنوب
03:15 | 2023-07-04
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
14.03%
12:31 | 2023-07-04
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
12:31 | 2023-07-04
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
رمضان 2023
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.