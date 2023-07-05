تعرفي على طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

السومرية نيوز- للنساء فقط
تتبيلة دجاج مشوي تتعدد وصفات التتبيلات المضافة لطبخات الدجاج المشوي بالفرن، لكن اليوم جربي معنا وصفة بسيطة المقادير والشهية المذاق.
المقادير
- الدجاج: دجاجة (مقطع)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة
- ثوم بودرة: ملعقة صغيرة
- بودرة البصل: ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- الزنجبيل: ملعقة صغيرة
- هيل: ملعقة صغيرة (مطحون)
- ببريكا: ملعقة صغيرة
- الخل: 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
- ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق، وتبليها بالملح، والفلفل، والبهارات، والزنجبيل، والهيل المطحون، والخل، وعصير الليمون، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والببريكا.
- قلبي قطع الدجاج لتتغطى بالكامل، ثم غطي الوعاء، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتشرب الدجاج بالتتبيلة.
- اشوي الدجاج، وثم قدميه ساخناً.