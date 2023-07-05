تعرفي على طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

المقادير- الدجاج: دجاجة (مقطع)- ملح: ملعقة صغيرة- فلفل أسود: ملعقة صغيرة- ثوم بودرة: ملعقة صغيرة- بودرة البصل: ملعقة صغيرة- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة- الزنجبيل: ملعقة صغيرة- هيل: ملعقة صغيرة (مطحون)- ببريكا: ملعقة صغيرة- الخل: 2 ملعقة كبيرة- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرةطريقة التحضير- ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق، وتبليها بالملح، والفلفل، والبهارات، والزنجبيل، والهيل المطحون، والخل، وعصير الليمون، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والببريكا.- قلبي قطع الدجاج لتتغطى بالكامل، ثم غطي الوعاء، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتشرب الدجاج بالتتبيلة.- اشوي الدجاج، وثم قدميه ساخناً.