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تعرفي على فوائد واستخدامات زيت الورد

للنساء فقط

2023-07-06 | 07:45
تعرفي على فوائد واستخدامات زيت الورد
192 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

يعد زيت الورد من الزيوت العطرية التي تستخلص من نباتات معينة بطريقة طبيعية، ثم يمزج مع كمية قليلة من الزيوت الناقلة قبل استخدامه، ويتميز زيت الورد برائحته المُركزة، ومن أشهر استخدامات زيت الورد تحضير وصفات العناية بالبشرة والشعر وبعض الاستخدامات الأخرى في مجال الصحة، سنتعرف معاً على أبرز استخدامات زيت الورد للجمال والصحة.

- استخدامات زيت الورد الجمالية
يعد زيت الورد أحد الزيوت العطرية المعروفة، وقد استُخدم قديماً في الطب التقليدي، نظراً لامتلاكه خصائص تفيد في علاج الأمراض الجلدية، ويتوفر في الأسواق زيت الورد النقي كما يمكن إيجاده في منتجات العناية بالبشرة والشعر.

ويحتوي زيت الورد على نسب عالية من فيتامين سي، الذي يعد أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية، التي تقدم للبشرة العديد من الفوائد، إذ يتكون من مركبات نشطة تتمتع بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات، ومنها: الإيثانول والأوجينول، وأسيتات السيرونيل، والكارفون، والسترال، والسترونيلول.

- زيت الورد لترطيب الوجه
يستخدم زيت الورد بصورة أساسية في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها ومنحها الملمس الناعم، وللاستمتاع بفوائده يمكنك اتباع ما يأتي:

المكونات:
- بضع قطرات من زيت الورد النقي
- كريم مرطب
طريقة التحضير والاستخدام:
- أضيفي زيت الورد إلى الكريم المرطب، وامزجي الخليط جيداً.
- ضعي المزيج على بشرتك بشكل يومي وستلاحظين الفارق.

- زيت الورد لعمل حمام بخار للوجه

من استخدامات زيت الورد الشائعة عمل حمام بخار للوجه، بهدف تنظيف المسام والتخلص من السموم ومنح البشرة الانتعاش، وطريقة تحضيره كما يأتي:

المكونات:
- 4 قطرات من زيت الورد
- ماء ساخن
طريقة التحضير والاستخدام:

- ضعي قطرات زيت الورد في وعاء يحتوي على ماء ساخن.
- عرضي وجهكِ للبخار المتصاعد من الوعاء لبضع دقائق.
- امسحي وجهكِ بكرة من القطن.
- اغسلي وجهكِ بالماء البارد لغلق المسام.

- زيت الورد لترطيب الجسم
من استخدامات زيت الورد ترطيب بشرة الجسم بصفة عامة، إذ إنه يمنحها الملمس الناعم ويحافظ على ترطيبها، وطريقة استخدامه كما يأتي:

المكونات:

- 10 قطرات من زيت الورد العطري
- ملعقة صغيرة من العسل
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد
- نصف كوب من زبدة الشيا
طريقة التحضير والاستخدام:

- ضعي زبدة الشيا وماء الورد والعسل وزيت الورد في وعاء فوق قدر من الماء الساخن.
- اتركي المكونات حتى تلين زبدة الشيا.
- اخفقي المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتى تمتزج مع بعضها بعضاً لمدة 7 دقائق، للحصول على خليط كريمي.
- احفظي الخليط في وعاء زجاجي وأغلقيه بإحكام.
- استخدمي الخليط في ترطيب جسمكِ يومياً.

- زيت الورد لعلاج حب الشباب
يعد علاج البشرة منحب الشباب أحد أهم استخدامات زيت الورد، لما يحتويه من مضادات للالتهاب، ما يجعله فعالاً في حل هذه المشكلة، وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات:
- قطرة من زيت الورد العطري
طريقة التحضير والاستخدام:
- ضعي زيت الورد على البشرة المُصابة بحب الشباب بقطعة معقمة من القطن.
- كرري هذه العملية 3 مرات في اليوم، ستلاحظين النتيجة.
- يمكنكِ إضافة كمية قليلة من زيت جوز الهند إلى زيت الورد ودهنه على البشرة.

- زيت الورد لعمل حمام الجسم
وضع زيت الورد العطري في حوض الاستحمام الدافئ ونقع الجسم فيه يساعد على الاسترخاء، وفيما يأتي طريقة عمل حمام زيت الورد للجسم:

المكونات:
- 10 قطرات من زيت الورد
- زيت ناقل مثل: زيت الأرغان أو زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو
ماء دافئ
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي زيت الورد مع الزيت الناقل كزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت الأرغان.
- املئي حوض الاستحمام بالماء الدافئ.
- أضيفي الخليط إلى حوض الاستحمام وانقعي جسمك فيه.

- زيت الورد للقدمين
استخدام زيت الورد من الطرق التي يتم فيها إضافة الزيوت العطرية إلى ماء نقع القدمين، فهو يساعد على التقليل من جفاف القدمين، كما أنه يقلل الشعور بالبرودة ويخفف من الشعور بالألم، وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات:
- بضع قطرات من زيت الورد
- ماء دافئ
طريقة التحضير والاستخدام:

- ضعي الماء الدافئ في وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي زيت الورد إلى الماء وانقعي فيه قدميكِ لمدة 10 دقائق.

- زيت الورد لتخفيف آلام الدورة الشهرية
يساعد زيت الورد على تخفيف الآلام المرافقة للدورة الشهرية، وذلك كما يأتي:

المكونات:
- بضع قطرات من زيت الورد
- القليل من زيت ناقل، زيت الزيتون.
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي زيت الورد مع الزيت الناقل جيداً.
- استخدمي الخليط في تدليك منطقة البطن لديكِ.

استخدامات زيت الورد عديدة ومتنوعة، إذ إنه يدخل في إعداد منتجات العناية بالبشرة والشعر، ويستخدم في علاج الأرق والاكتئاب، ويخفف آلام الدورة الشهرية، ويثير الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، ويفضل قبل استخدامه إجراء اختبار حساسية بوضع القليل من زيت الورد على الجلد.
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