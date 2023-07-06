بالفيديو: 5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين

‎ 5 طرق للتخلص منها عبر وصفات طبية‎خل التفاح والليمون‎ يعمل على إزالة الجلد الميت وتغذية البشرة‎زيت الشاي والزيتونيمكنه تنظيف الكعب وتهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب وترطيب البشرة الجافة‎ ملح البحر ودقيق الشوفان‎ يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة للتخلص من الجلد الجاف.‎ يساعد المزيج على إزالة الشوائب وتعزيز نمو الجلد الجديد‎الصبار والجلسرين‎ يعمل كمرطب ممتاز للبشرة المتشققة عند مزجه مع الجلسرين ووضعه على القدمين‎زيت جوز الهند‎يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب القدم وحمايتها والتخلص من الجلد الميت