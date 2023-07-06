Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
ترفيه
برامج سابقة
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير إيراني يكشف: العراق وعد بالإفراج عن الأموال المحتجزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بالفيديو: 5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين

للنساء فقط

2023-07-06 | 08:07
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بالفيديو: 5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين

المصدر:
السومرية
383 مشاهدة

‎يعد تشقق الكعبين أمراً محرجاً للغاية، حتى لو قررتِ عدم ارتداء الأحذية المفتوحة، حيث يظل الملمس الخشن للكعوب المتشققة أمراً غير محبب على الإطلاق.

‎ 5 طرق للتخلص منها عبر وصفات طبية

‎خل التفاح والليمون
‎ يعمل على إزالة الجلد الميت وتغذية البشرة

‎زيت الشاي والزيتون
يمكنه تنظيف الكعب وتهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب وترطيب البشرة الجافة

‎ ملح البحر ودقيق الشوفان
‎ يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة للتخلص من الجلد الجاف.‎ يساعد المزيج على إزالة الشوائب وتعزيز نمو الجلد الجديد

‎الصبار والجلسرين
‎ يعمل كمرطب ممتاز للبشرة المتشققة عند مزجه مع الجلسرين ووضعه على القدمين

‎زيت جوز الهند
‎يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب القدم وحمايتها والتخلص من الجلد الميت
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

خاص السومرية

بالفيديو

للنساء فقط

إنفوغراف

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
06
2023-07
06 Jul 2023
Alsumaria Tv
حولت 68 مليون دولار للخارج.. اختراق شبكة لغسل الأموال والاطاحة بأحـد أعضـائها
Play
09:54 | 2023-07-06 09:54 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
حولت 68 مليون دولار للخارج.. اختراق شبكة لغسل الأموال والاطاحة بأحـد أعضـائها
06
2023-07
06 Jul 2023
Alsumaria Tv
لقاء يجمع وزيري خارجية السودان وإيران بعد قطيعة دامت لسبع سنوات
Play
09:36 | 2023-07-06 09:36 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
لقاء يجمع وزيري خارجية السودان وإيران بعد قطيعة دامت لسبع سنوات
06
2023-07
06 Jul 2023
Alsumaria Tv
رسميا.. مدريد يعلن تعاقده مع "ميسي تركيا" لمدة 6 مواسم
Play
09:36 | 2023-07-06 09:36 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
رسميا.. مدريد يعلن تعاقده مع "ميسي تركيا" لمدة 6 مواسم
06
2023-07
06 Jul 2023
Alsumaria Tv
محكمة إسرائيلية تحكم ببراءة قاتل الفلسطيني اياد الحلاق
Play
09:02 | 2023-07-06 09:02 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
محكمة إسرائيلية تحكم ببراءة قاتل الفلسطيني اياد الحلاق
06
2023-07
06 Jul 2023
Alsumaria Tv
إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية في المنطقة الشمالية
Play
08:57 | 2023-07-06 08:57 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية في المنطقة الشمالية
06
2023-07
06 Jul 2023
Alsumaria Tv
تعرف على هداف الدوري العراقي الجديد
Play
08:49 | 2023-07-06 08:49 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
تعرف على هداف الدوري العراقي الجديد
السوداني يصدر &quot;حزمة&quot; تغييرات في المواقع الأمنية.. السومرية تنشر الأسماء والتفاصيل
24.03%
06:33 | 2023-07-05
السوداني يصدر "حزمة" تغييرات في المواقع الأمنية.. السومرية تنشر الأسماء والتفاصيل
06:33 | 2023-07-05
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
20.26%
02:36 | 2023-07-05
قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
02:36 | 2023-07-05
التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط
18.38%
05:02 | 2023-07-05
التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط
05:02 | 2023-07-05
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
13.37%
12:31 | 2023-07-04
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
12:31 | 2023-07-04
السوداني يصدر أوامراً بتغييرات في بعض المواقع الأمنية
12.41%
06:17 | 2023-07-05
السوداني يصدر أوامراً بتغييرات في بعض المواقع الأمنية
06:17 | 2023-07-05
&quot;جمرة القيظ&quot; في العراق.. المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثراً بها وهذا موعد انتهائها
11.56%
04:24 | 2023-07-05
"جمرة القيظ" في العراق.. المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثراً بها وهذا موعد انتهائها
04:24 | 2023-07-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
ترفيه
برامج سابقة
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.