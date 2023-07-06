بالفيديو: 5 طرق للتخلص من تشقق الكعبين

يعد تشقق الكعبين أمراً محرجاً للغاية، حتى لو قررتِ عدم ارتداء الأحذية المفتوحة، حيث يظل الملمس الخشن للكعوب المتشققة أمراً غير محبب على الإطلاق.
5 طرق للتخلص منها عبر وصفات طبية
خل التفاح والليمون
يعمل على إزالة الجلد الميت وتغذية البشرة
زيت الشاي والزيتون
يمكنه تنظيف الكعب وتهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب وترطيب البشرة الجافة
ملح البحر ودقيق الشوفان
يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة للتخلص من الجلد الجاف. يساعد المزيج على إزالة الشوائب وتعزيز نمو الجلد الجديد
الصبار والجلسرين
يعمل كمرطب ممتاز للبشرة المتشققة عند مزجه مع الجلسرين ووضعه على القدمين
زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب القدم وحمايتها والتخلص من الجلد الميت