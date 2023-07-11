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تعرفي على استخدامات أخرى للقهوة في المنزل

للنساء فقط

2023-07-11 | 06:50
تعرفي على استخدامات أخرى للقهوة في المنزل
467 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

قد يستغرب البعض أن لمشروب القهوة وحبوبها المطحونة "البنّ" استخدامات في الأعمال المنزلية! في الآتي، لمحة عن هذه الاستخدامات.

استخدامات غير معروفة لحبوب القهوة المطحونة

- تصليح الأثاث الخشبي: تنقع ملعقة من القهوة المطحونة في الماء الدافئ لدقائق، مع فرك الخدوش على الأثاث الخشبي، بالسائل القهوة، سيبدو الأثاث كأنّه جديد.

- تلميع الأسطح الخشبية: في هذا الإطار، يخلط بضع ملاعق صغيرة من القهوة المطحونة مع الماء والصابون، مع أهمّية فرك الأسطح برفق، عند استخدام الخليط منزلي. في النتيجة، ستحتجب البقع المزعجة و"العنيدة" عن الأسطح الخشبيّة.


- التخلص من الصراصير والنمل: تملأ زجاجة صغيرة، بحبوب القهوة المطحونة الطازجة، حيث أن رائحتها تجذب إليها الصراصير، فتكون الزجاجة بمثابة مصيدة لها. أضف إلى ذلك، تعمل حبوب القهوة المطحونة الطازجة على إبعاد النمل، وذلك عن طريق رش كميات صغيرة على الأرض، في المناطق التي يلاحظ سيره فيها.

3 استخدامات للقهوة في المطبخ
1- يسهل تنظيف وتسليك الأحواض في المطبخ والحمّام عن طريق خلط كمية مناسبة من القهوة المطحونة مع الماء الساخن.

2- يساعد سائل القهوة في الجلي، في هذا الإطار تفرك الأواني والمقالي جيّدًا بالقهوة للتخلص من الطعام العالق بها، لأن المشروب القهوة فعّال في إزالة الدهون والشحوم، بفعاليّة. يصنع السائل عن طريق إضافة 3 ملاعق صغيرة من القهوة المطحونة إلى الماء الدافئ.

3- يمكن التخلّص من رائحة الثلاجة الكريهة عن طريق وضع كمية مناسبة من القهوة المطحونة في فنجان داخل الثلاجة. يغيّر محتوى الفنجان بعد 15 يومًا.
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