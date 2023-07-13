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"الصبار" النبات السحري للسيدات.. 10 فوائد تعرّفوا عليها

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2023-07-13 | 04:44
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"الصبار" النبات السحري للسيدات.. 10 فوائد تعرّفوا عليها

المصدر:
السومرية
591 مشاهدة

يُعرف الصبار بقيمته العلاجية واستخداماته المتعددة، فهو غني بالفيتامين E والأحماض الأمينية والعناصر المهدئة

ما هي أفضل استخداماته؟

اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع
واستخدميه كسيروم لإطالة الرموش
إذا كنت تعانين من الانتفاخ أو الاحمرار أو الهالات الداكنة
ضعي القليل من جل الصبار المبرد على منطقة العينين قبل وضع المكياج
لمعالجة الشعر وفروة الرأس، ضعي منه على شعرك من الجذور حتى الأطراف
لعلاج حب الشباب ، افركي بشرتك بقطعة من الصبار الطازج
للتخلص من البكتيريا المسببة لحبوب الشباب
يُستخدم الصبار ايضا في علاج البقع الداكنة كونه غني جدا بالفيتامين C
يساعد الفيتامين E المتوفر فيه على شد البشرة والحفاظ على مرونتها
لأظافر قوية وصحية، امزجي ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة من زيت اللوز
وانقعي أظافرك في الخليط لخمس دقائق
لترطيب الشفاه والتخلص من الجفاف والتشققات
اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع زيت جوز الهند والفازلين
ثم ضعي المزيج في علبة نظيفة واستخدميه كمرطب للشفاه
يُعتبر جل الصبار مزيلا طبيعيا للروائح الكريهة
اخلطيه مع ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي
للحصول على علاج للقدمين مضاد للبكتيريا والتخلص من رائحة القدمين

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