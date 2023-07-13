"الصبار" النبات السحري للسيدات.. 10 فوائد تعرّفوا عليها

اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت الخروعواستخدميه كسيروم لإطالة الرموشإذا كنت تعانين من الانتفاخ أو الاحمرار أو الهالات الداكنةضعي القليل من جل الصبار المبرد على منطقة العينين قبل وضع المكياجلمعالجة الشعر وفروة الرأس، ضعي منه على شعرك من الجذور حتى الأطرافلعلاج حب الشباب ، افركي بشرتك بقطعة من الصبار الطازجللتخلص من البكتيريا المسببة لحبوب الشبابيُستخدم الصبار ايضا في علاج البقع الداكنة كونه غني جدا بالفيتامين Cيساعد الفيتامين E المتوفر فيه على شد البشرة والحفاظ على مرونتهالأظافر قوية وصحية، امزجي ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة من زيت اللوزوانقعي أظافرك في الخليط لخمس دقائقلترطيب الشفاه والتخلص من الجفاف والتشققاتاخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع زيت جوز الهند والفازلينثم ضعي المزيج في علبة نظيفة واستخدميه كمرطب للشفاهيُعتبر جل الصبار مزيلا طبيعيا للروائح الكريهةاخلطيه مع ثلاث قطرات من زيت شجرة الشايللحصول على علاج للقدمين مضاد للبكتيريا والتخلص من رائحة القدمين