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تعرفي على فوائد الليمون للبشرة

للنساء فقط

2023-07-12 | 07:40
تعرفي على فوائد الليمون للبشرة
597 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

فوائد الليمون كبيرة على الصحة لا سيما فيما يخص العناية بالبشرة فهو محمل بالفيتامين، إليكِ فوائد الليمون الجمالية الأخرى في بضعة سطور

- تفتيح البقع الداكنة والعيوب
تعتبر عيوب الوجه محرجة ويمكن أن تكون شديدة التعقيد. لحسن الحظ، يمكن لحمض الستريك الموجود في عصير الليمون أن يزل تدريجياً البقع الشائبة ويوحّد لون بشرتك. حاولي تجنب وضع عصير الليمون على الجروح المفتوحة أو الخدوش.

- تبييض الأسنان
يمكن أن يكون تبييض الأسنان الاحترافي مكلفاً للغاية. يمكنك توفير الكثير من المال، ورحلة إلى طبيب الأسنان، عن طريق صنع مزيج عصير الليمون محلي الصنع. اخلطي صودا الخبز وعصير الليمون حتى يتكون محلول فقاعات. استخدمي قطن الأذن لوضع الخليط على أسنانك. اتركي المحلول لمدة دقيقة واحدة - ليس أكثر من ذلك وإلا فقد يتسبب حمض الستريك في عصير الليمون في إتلاف مينا الأسنان. افركي المزيج برفق باستخدام فرشاة أسنان وراقبي ابتسامتك وهي تصبح أكثر إشراقاً.

- يخفف مشكلة البشرة الدهنية
البشرة الدهنية هي مشكلة جمال شائعة للغاية ومزعجة للغاية. هناك الكثير من الطرق المختلفة التي تم تجربتها منها تمرير قطعة قطن مغموسة في عصير الليمون على مكان الزيت وهي تعتبر طريقة سهلة وفعالة لتجفيف الزيت الزائد. حاولي القيام بهذا الإجراء قبل النوم. اغسلي وجهك عندما تستيقظين في الصباح. ستساعد هذه التقنية في منع إفرازات البشرة الدهنية المفرطة.

- تفتيح لون الشعر
من المؤكد أن صبغ شعرك بإحدى مجموعات العلب شبه الدائمة من الصيدلية أرخص، لكنك لا تعرفين النتائج التي قد تحصلين عليها. طريقة فعالة من حيث التكلفة لتفتيح شعرك في المنزل هي ببساطة استخدام الليمون. امزجي عصير الليمون مع بلسم الشعر ومشطيه على شعرك. تأكدي من تغطية كل خصلة واسحبي الخليط حتى الأطراف. ثم اجلسي في الشمس لبضع ساعات. عند الانتهاء، اغسلي شعرك جيداً. يمكنك تكرار هذه العملية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. في وقت قصير، ستلاحظين أن لون شعرك أفتح بشكل ملحوظ.

- تقوية الأظافر
يمكنك شراء مواد مختلفة لتلميع الأظافر من الصيدلية أو متجر مستلزمات التجميل، ولكن يمكنك أيضاً استخدام زيت الزيتون وعصير الليمون لتحقيق نفس النتائج بشكل طبيعي. سيساعد هذا الحل على تقوية الأظافر الضعيفة والهشة وإزالة أي اصفرار.

- يهدئ فروة الرأس الجافة ويقلل من قشرة الرأس
أصبحت أقنعة الشعر المنزلية شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء عالم الجمال. يمكن صنع هذه الأقنعة من مكونات ربما تكون موجودة بالفعل في مطبخك. يمكن تدليك زيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل الخام الممزوج بعصير الليمون على رأسك لشفاء فروة الرأس الجافة وتقليل قشرة الرأس. لا أحد يحب تلك الرقائق البيضاء على كتفه! لديك العلاج حرفياً في مطبخك.

- تلطيف تشقق الشفاه
أنت تعرفين الألم الذي يصاحب الشفاه الجافة والمتشققة. ناهيك عن الإحراج الناتج عن تقشير الجلد الميت من شفتك. يمكن صنع مقشر ليلي للشفاه المتشققة من مجرد شرائح الليمون. افركي الفاكهة على شفتيك ثم اغسليها في صباح اليوم التالي. يزيل عصير الليمون خلايا الجلد الميتة، مما يجعل شفتيك ناعمة للغاية. سيكون تطبيق أحمر الشفاه أسهل بكثير أيضاً، حيث سينزلق على شفتيك بشكل أكثر سلاسة.

- نظفي وجهك وجسمك
يمكن أن تحتوي غسولات الجسم والصابون على مزيج من مواد كيميائية وإضافات غير معروفة. إذا لم تكوني متأكدة مما يوجد داخل وجهك أو غسول الجسم، يمكنك التبديل إلى منظف منزلي الصنع. عصير الليمون والزبادي والزيت العطري - مثل اللافندر - منظف طبيعي برائحة حلوة. دلكي وجهك وجسمك بالمنظف المنزلي لإزالة الأوساخ والبكتيريا. سوف يرطب المنظف بشرتك أيضاً.

- تبييض الأكواع والركبتين
إذا بدت مرفقيك وركبتيك أغمق قليلاً من بقية بشرتك، فقومي ببساطة بفركهما بنصف ليمونة. ستبدأ المناطق الداكنة في التفتيح وتتناسب بشكل وثيق مع لون بشرتك.
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