تبسي باذنجان على الطريقة العراقية

السومرية نيوز- للنساء فقط
من المعروف أن المطبخ العراقي يشتهر بتقديم أشهى المأكولات والأصناف، ومن بينها طبق تبسي الباذنجان، طبخة شهية وطيبة المذاق جداً، جربيها يتم تحضيره بخطوات ومكونات بسيطة.
المقادير
- الباذنجان: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)
- البطاطس: 1 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)
- فلفل اخضر بارد: 2 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)
- طماطم: 4 حبات (مقطعة دوائر، مقلية)
- البصل: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)
- فلفل أخضر حار: 2 قرن (مقلي، اختياري)
- لحم مفروم: 250 غراماً
- عصير الطماطم: كوب ونصف (طازج)
- معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة
- الماء: نصف كوب
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة
طريقة التحضير
- في صينية رتبي شرائح البطاطس ثم شرحات الباذنجان ثم الفلفل ثم الطماطم ثم البصل والفلفل الحار ثم اللحم المفروم.
- قومي بإذابة معجون الطماطم في عصير الطماطم والماء مع ملح وفلفل واسكبيهم فوق الصينية وغطيها بالقصدير وأدخليها الفرن الحامي لمدة 45 دقيقة.
- أخرجيها من الفرن، يمكنك تقديمها مع الأرز.