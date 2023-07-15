تبسي باذنجان على الطريقة العراقية

المقادير- الباذنجان: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)- البطاطس: 1 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)- فلفل اخضر بارد: 2 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)- طماطم: 4 حبات (مقطعة دوائر، مقلية)- البصل: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)- فلفل أخضر حار: 2 قرن (مقلي، اختياري)- لحم مفروم: 250 غراماً- عصير الطماطم: كوب ونصف (طازج)- معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة- الماء: نصف كوب- ملح: حسب الرغبة- فلفل أسود: حسب الرغبةطريقة التحضير- في صينية رتبي شرائح البطاطس ثم شرحات الباذنجان ثم الفلفل ثم الطماطم ثم البصل والفلفل الحار ثم اللحم المفروم.- قومي بإذابة معجون الطماطم في عصير الطماطم والماء مع ملح وفلفل واسكبيهم فوق الصينية وغطيها بالقصدير وأدخليها الفرن الحامي لمدة 45 دقيقة.- أخرجيها من الفرن، يمكنك تقديمها مع الأرز.