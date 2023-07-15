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تبسي باذنجان على الطريقة العراقية

للنساء فقط

2023-07-15 | 07:35
تبسي باذنجان على الطريقة العراقية
923 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

من المعروف أن المطبخ العراقي يشتهر بتقديم أشهى المأكولات والأصناف، ومن بينها طبق تبسي الباذنجان، طبخة شهية وطيبة المذاق جداً، جربيها يتم تحضيره بخطوات ومكونات بسيطة.

المقادير
- الباذنجان: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)
- البطاطس: 1 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)
- فلفل اخضر بارد: 2 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)
- طماطم: 4 حبات (مقطعة دوائر، مقلية)
- البصل: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)
- فلفل أخضر حار: 2 قرن (مقلي، اختياري)
- لحم مفروم: 250 غراماً
- عصير الطماطم: كوب ونصف (طازج)
- معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة
- الماء: نصف كوب
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة

طريقة التحضير
- في صينية رتبي شرائح البطاطس ثم شرحات الباذنجان ثم الفلفل ثم الطماطم ثم البصل والفلفل الحار ثم اللحم المفروم.
- قومي بإذابة معجون الطماطم في عصير الطماطم والماء مع ملح وفلفل واسكبيهم فوق الصينية وغطيها بالقصدير وأدخليها الفرن الحامي لمدة 45 دقيقة.
- أخرجيها من الفرن، يمكنك تقديمها مع الأرز.
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