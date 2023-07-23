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تقنيات حديثة لإزالة بقع التعرق من الملابس في المنزل

للنساء فقط

2023-07-23 | 07:50
تقنيات حديثة لإزالة بقع التعرق من الملابس في المنزل
771 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

بقع التعرق التي تُلطخ الملابس مزعجة، إذ هي تظهر بصورة واضحة وملحوظة من الغير، يفيد تطبيق تقنيات محددة في المنزل لإزالة بقع التعرق.

تعرفي في السطور الآتية كيفية التخلص من البقع التعرق

-الخل الأبيض لإزالة بقع التعرق
تبرز بقع التعرق خصوصًا على إبطي القميص أو البلوزة الأبيض أو فاتح اللون بصورة تتجاوز ذلك الداكن، في إطار التقنيات لإزالة بقع التعرق من الملابس.

1. تُمزج كميتان متساويتان من الخل الأبيض المقطر والماء ببعضهما البعض، مع استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان قديمة لفرك المنطقة بعد صب المحلول.
2. قد يفضل البعض نقع القميص داخل وعاء مملوء بماء بارد، مع إضافة كوب واحد من الخل الأبيض المقطّر.
3. يجب الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل، قبل تصفية محلول الخل والماء من الوعاء.
4. يُغسل القميص وفق الصورة المعتادة، بوساطة الماء البارد ومنظف الغسيل.

- كيفية إزالة بقع التعرق عن ياقة القميص وكفتيه؟
تقضي إزالة بقع التعرق التي تلطخ ياقة القميص أو البلوزة وكفتيه، استخدام مزيل البقع التجاري القائم على المذيبات (أو الصابون الزيتي) والعلاج قبل الغسيل، مع الدعك بوساطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة، كما الانتظار لمدة 10 دقائق على الأقل قبل الغسل بوساطة الغسالة، مع ضبط الأخيرة على درجة حرارة الماء الأعلى المناسبة للنسيج، كما إضافة منظف الغسيل شديد التحمل.
قبل التجفيف، إذا لم تأتِ النتيجة مرضية، تُكرر الخطوات، إذا لزم الأمر.

- نصائح إضافية للقضاء على بقع التعرق والرائحة الملابس الكريهة

للحلول دون تطبيق التقنيات لإزالة بقع التعرق من الملابس، هناك طريقتان للتقليل منها، في منطقة الإبطين، على القمصان والبلوز، أولاهما تتمثل في استخدام مزيل التعرق الخالي من الألومنيوم، مع ترك الأخير يجف بعد التطبيق، ثم ارتداء قطعة الملابس.

تقضي الطريقة الثانية بإضافة مسحوق صودا الخبز إلى درج الغسالة، مع مُنظّف الغسيل، ما يعزز قوة التنظيف العائدة للأخير، إذ يساعد صودا الخبز على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني في مياه الغسالة، فإضافة نصف الكوب إلى كل حمولة غسيل يساعد المنظف في العمل بشكل أكثر فعالية ويقلل من البكتيريا.

من جهة ثانية، لرائحة التعرق الشديدة، يجب نقع قطة الملابس داخل وعاء يحتوي على الماء الدافئ، وكوب واحد من مسحوق صودا الخبز المذاب فيه، مع الانتظار طوال الليل قبل الغسل بحسب الطريقة المعتادة.

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